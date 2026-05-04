Villa Mercedes: detuvieron a un joven que agredió a su pareja en una fiesta y generó disturbios en la vía pública

Un joven de 24 años fue demorado este domingo por la mañana en Villa Mercedes, tras ser señalado por agredir físicamente a su pareja y protagonizar un disturbio en la vía pública, según informaron fuentes policiales.

El hecho se registró luego de un llamado al Centro de Operaciones Policiales, que alertó sobre un incidente en un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Amaro Galán y Paul Harris.

De acuerdo a los testimonios recabados en el lugar, durante una reunión social el individuo habría golpeado a su pareja, tras lo cual se retiró del domicilio.

Minutos después, efectivos del Comando Radioeléctrico lograron ubicar al sospechoso en calle Amaro Galán al 2000, donde se encontraba generando un disturbio e intentando agredir a otras personas con una piedra.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a reducir y demorar al joven, quien fue trasladado a la Comisaría Seccional 40°, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes.

El caso se enmarca en un nuevo episodio de violencia de género, una problemática que continúa siendo motivo de intervención policial y judicial en la ciudad.