Villa Mercedes: detuvieron a una mujer que generó disturbios en la vía pública con un cuchillo

Una mujer de 29 años fue demorada durante la madrugada de este jueves en la ciudad de Villa Mercedes, luego de protagonizar un disturbio en la vía pública mientras portaba un cuchillo.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM), quienes acudieron en apoyo a una intervención policial en inmediaciones de Colectora Sur y calle Guayaquil.

De acuerdo a la información policial, la mujer se encontraba en un visible estado de alteración y tenía un arma blanca en una de sus manos, situación que generó preocupación entre los presentes y motivó el rápido accionar de los uniformados.

Según indicaron fuentes oficiales, los efectivos impartieron reiteradas órdenes verbales para que depusiera su actitud. Finalmente, la mujer arrojó el cuchillo y permitió la intervención policial.

Posteriormente, los agentes realizaron la reducción y demora de la involucrada, quien fue trasladada a la Comisaría Seccional 11°, donde se llevaron adelante las actuaciones correspondientes.

El operativo se desarrolló sin que se reportaran personas heridas.