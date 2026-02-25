Villa Mercedes: detuvieron al conductor que atropelló a Yesica Godoy y se dio a la fuga

La Policía identificó y detuvo al conductor que atropelló a Yesica Godoy en la intersección de Ardiles y General Paz, en la ciudad de Villa Mercedes, y que posteriormente huyó del lugar.

Aunque aún no se difundió información oficial detallada, este medio pudo confirmar que el presunto responsable fue identificado y demorado, mientras avanza la investigación judicial.

Según los datos recabados en el marco de las actuaciones, el vehículo involucrado sería un Peugeot 207 color gris oscuro, al que le faltaría parte de la rejilla frontal y el paragolpes, piezas que quedaron en el lugar del impacto y que resultaron claves para avanzar en la identificación.

El hecho ocurrió durante la mañana del martes, cuando Yesica circulaba en su motocicleta y fue embestida en la mencionada esquina. Tras el choque, el conductor abandonó la escena sin asistirla.

Como consecuencia del siniestro, la mujer sufrió graves lesiones en una de sus piernas y debió ser intervenida quirúrgicamente en el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, en la ciudad de San Luis, donde permanece internada. Fuentes cercanas indicaron que los profesionales médicos tuvieron que reconstruir parte de su pierna debido a la gravedad de las heridas.

Yesica es jefa de familia y madre de dos hijos, un nene y una nena, situación que generó una fuerte repercusión en la comunidad local.

La causa continúa bajo investigación para determinar responsabilidades penales y esclarecer en detalle la mecánica del hecho.