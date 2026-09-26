Villa Mercedes: detuvieron al joven acusado de dispararle a otro hombre y herirlo en un ojo

Un joven de 22 años quedó detenido en Villa Mercedes, acusado de haber disparado contra un hombre de 29 años durante un episodio ocurrido el viernes por la tarde en un domicilio ubicado en pasaje Moretti al 1800.

El hecho es investigado por la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 5 de la Segunda Circunscripción Judicial, bajo la carátula “Averiguación homicidio en grado de tentativa”.

El ataque ocurrió en un domicilio de pasaje Moretti

De acuerdo con la investigación, el episodio se produjo cuando el hombre de 29 años se encontraba en la vereda de la vivienda de un amigo junto a otras dos personas.

En ese momento llegó un joven de 22 años, quien habría comenzado a insultarlo e incitarlo a pelear. Según el relato aportado por la víctima, el agresor extrajo un arma de fuego de entre sus prendas.

Ante la situación, el hombre intentó refugiarse en el patio de la vivienda ingresando por el portón del garaje.

Sin embargo, el atacante habría introducido el caño del arma por una ventana sin vidrio del portón y efectuado un disparo. El proyectil provocó heridas en la zona del rostro de la víctima.

Tras el ataque, el sospechoso escapó en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos por calle Montevideo hacia el sur.

La víctima fue trasladada a San Luis

Personal del Sempro asistió al hombre herido y lo trasladó inicialmente al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes.

En ese centro de salud se constató que presentaba una lesión en uno de sus ojos, compatible con el impacto de perdigones. Debido a la gravedad de la herida, posteriormente fue derivado al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, en la ciudad de San Luis.

Allanamientos y secuestro de prendas

A partir de la denuncia y las primeras medidas investigativas, efectivos del Departamento de Investigaciones Villa Mercedes, dependiente de la Dirección General de Investigaciones (DG-13), junto con personal de la Subcomisaría 24°, realizaron distintas tareas para identificar al sospechoso.

Las recorridas y averiguaciones permitieron establecer varios domicilios vinculados con el presunto agresor.

Con autorización de la Justicia provincial, se realizaron allanamientos en distintos puntos de Villa Mercedes. Durante los procedimientos fueron secuestradas prendas de vestir consideradas de interés para la investigación.

En los operativos también participaron efectivos del Grupo COAR Charly, dependiente de la Dirección General de Unidades Especiales (DG-12), y del Comando Radioeléctrico de la UROP N° 2.

El acusado se presentó voluntariamente

Finalmente, este sábado 26 de septiembre, el joven de 22 años se presentó de manera voluntaria en la Subcomisaría 24°, acompañado por su abogado defensor.

El procedimiento se concretó en el marco del operativo dispuesto para dar con su paradero. Tras su presentación, quedó formalmente detenido y a disposición de la Justicia provincial, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del ataque.