Villa Mercedes: dictan 120 días de prisión preventiva por el homicidio de un policía federal retirado

La Justicia de San Luis ordenó este jueves 30 de abril la prisión preventiva por 120 días para un hombre de 29 años, acusado de haber cometido el homicidio de un policía federal retirado en la ciudad de Villa Mercedes.

La medida fue dispuesta por el Juzgado de Garantía N° 3 de la Segunda Circunscripción Judicial, en el marco de la audiencia de formulación de cargos, donde se lo imputó como presunto autor del delito de homicidio simple.

El sospechoso había sido detenido el pasado martes 21 de abril durante un operativo llevado adelante por el Departamento de Homicidios Villa Mercedes, dependiente de la Dirección General de Investigaciones (DG-13). El procedimiento incluyó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Colombia al 300, donde se concretó su aprehensión.

La detención se produjo en el contexto de la investigación por la muerte de un efectivo retirado de la Policía Federal Argentina, quien fue encontrado sin vida el 17 de abril en su domicilio de calle Rafael Cortez al 600, también en Villa Mercedes.

Tras su arresto, el hombre quedó alojado en una dependencia policial por disposición de la Fiscalía de Instrucción N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo del Dr. Maximiliano Bazla, quien encabeza la investigación del caso.

Con la resolución judicial de este jueves, el imputado fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, donde permanecerá detenido mientras avanzan las medidas investigativas y se define su situación procesal.

El caso generó conmoción en la comunidad local, tanto por la violencia del hecho como por tratarse de un exintegrante de una fuerza federal, lo que refuerza la gravedad institucional del episodio.