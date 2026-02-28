Villa Mercedes: dictan cárcel y prisión domiciliaria por una causa de venta de drogas

VILLA MERCEDES.– El Juzgado Federal de Villa Mercedes ordenó este viernes 27 de febrero el traslado de un hombre de 28 años al Servicio Penitenciario Provincial y dispuso la prisión domiciliaria para una joven de 23, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Ambos habían sido detenidos el pasado martes 24 de febrero por efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico, tras una serie de tareas investigativas desarrolladas en la ciudad.

Allanamientos y secuestro de estupefacientes

El procedimiento se realizó como parte de las acciones denominadas “Misión Sarmiento”. Con orden del Juzgado Federal de Villa Mercedes y la intervención de la Fiscalía Federal de Villa Mercedes, se concretaron allanamientos en dos domicilios ubicados en los barrios San Antonio y Estación.

En la vivienda del barrio San Antonio, la Policía incautó 72 envoltorios de nylon con cocaína, un teléfono celular, una planta de marihuana y una motocicleta 150 cc presuntamente vinculada a la investigación.

En tanto, en el domicilio del barrio Estación se secuestraron dos envoltorios con cocaína y recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de la sustancia.

Valor estimado de la droga

Según estimaciones oficiales, la cantidad de cocaína incautada permitiría la elaboración de aproximadamente 356 dosis, con un valor cercano a los $1.780.000 en el mercado ilegal.

La causa continúa bajo la órbita de la Justicia Federal, que ahora deberá avanzar con el proceso judicial correspondiente.