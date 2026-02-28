Villa Mercedes: dictan prisión preventiva para joven acusado de múltiples hurtos

El Juzgado de Garantía N° 4 de la Segunda Circunscripción Judicial ordenó este viernes 27 de febrero la prisión preventiva por 30 días para un joven de 27 años, acusado de cometer al menos dos hechos de hurto simple en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis.

La medida fue dispuesta durante una audiencia de formulación de cargos, en la que el magistrado subrogante resolvió que el imputado permanezca detenido mientras avanza la investigación.

Intervención policial tras alerta del COP

El procedimiento se inició el pasado 20 de febrero, alrededor de las 5:00, cuando efectivos policiales acudieron a un llamado del Centro de Operaciones Policiales (COP) que advertía sobre un individuo intentando abrir puertas de viviendas en la intersección de Zavala Ortiz y General Paz.

En el lugar, personal de la Comisaría Seccional 9° demoró al joven, domiciliado en el mismo sector, quien tenía en su poder diversos elementos de dudosa procedencia.

Objetos sustraídos y víctimas identificadas

Entre los objetos secuestrados se encontraba un sello profesional perteneciente a una licenciada en kinesiología, además de otros efectos personales. Tras las averiguaciones correspondientes, se constató que dichos elementos habían sido sustraídos de la Clínica Aconcagua, ubicada sobre avenida Mitre al 1500.

Desde el centro de salud también se denunció el faltante de una botella plástica azul y un llavero.

A su vez, mediante el análisis de las cámaras de seguridad del establecimiento, se determinó que una mujer de 55 años, internada tras una intervención quirúrgica, fue víctima de la sustracción de un teléfono celular marca Motorola.

Todos los elementos fueron recuperados por la Policía y posteriormente restituidos a sus propietarios.

Prisión preventiva y traslado

Durante la audiencia, el magistrado subrogante dispuso la formulación de cargos por hurto simple en dos hechos y ordenó la prisión preventiva por el término de 30 días.

Tras la resolución judicial, el joven fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, donde permanecerá alojado mientras continúa el proceso.

El caso se enmarca en una serie de intervenciones recientes vinculadas a delitos contra la propiedad en distintos sectores de Villa Mercedes, situación que mantiene en alerta a vecinos y autoridades.