Villa Mercedes: dictaron 45 días de prisión preventiva para un hombre acusado de desobediencia judicial y amenazas

Un hombre de 40 años quedó detenido con prisión preventiva por 45 días en Villa Mercedes, en el marco de una causa que investiga reiterados hechos de desobediencia a una medida judicial y amenazas.

La medida fue dispuesta este jueves 17 de septiembre por el Juzgado de Garantía N.° 4 de la Segunda Circunscripción Judicial, luego de la audiencia de formulación de cargos.

En la causa interviene la Fiscalía de Instrucción Penal con intervención en Contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores N.° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial.

La detención ocurrió el viernes pasado

El acusado había sido detenido durante la noche del viernes 11 de septiembre, en la ciudad de Villa Mercedes, como resultado de un procedimiento realizado por efectivos del Departamento de Investigaciones Villa Mercedes, dependiente de la Dirección General de Investigaciones (DG-13), junto con policías del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional de Orden Público (UROP) N.° 2.

El operativo se desarrolló en inmediaciones de las calles Montevideo y Coronel Iseas, donde los investigadores localizaron al sospechoso.

Durante el procedimiento, además, los efectivos realizaron el secuestro preventivo de una motocicleta que se encontraba en poder del hombre.

Tras la audiencia judicial realizada este jueves, el imputado fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial por personal del Departamento de Investigaciones Villa Mercedes, donde permanecerá alojado mientras avanza la investigación durante el plazo establecido por la Justicia.