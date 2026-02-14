Villa Mercedes: dictaron prisión preventiva a dos acusados por narcotráfico con droga valuada en más de $5,6 millones

Dos hombres de 27 y 54 años fueron enviados al Servicio Penitenciario Provincial, imputados por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, luego de que se les incautara droga valuada en más de $5.616.000 durante allanamientos realizados en la ciudad de Villa Mercedes.

La medida fue dispuesta este viernes 13 de febrero por el Juzgado Federal Villa Mercedes, que ordenó el traslado y alojamiento de los acusados en el Servicio Penitenciario Provincial, en el marco de la investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

Allanamientos y desarticulación de puntos de venta

Los sospechosos habían sido detenidos el jueves 12 de febrero, tras un procedimiento encabezado por la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico, en el marco de la denominada “Misión Sarmiento”.

Como resultado de tareas investigativas previas, los efectivos realizaron dos allanamientos en domicilios ubicados sobre calle Falucho, entre avenida Mitre y Pedernera, en el barrio Belgrano, donde lograron anular dos centros de venta y distribución de droga que operaban en la zona.

Droga, dinero, un arma y otros elementos secuestrados

Durante los operativos, la Policía incautó:

23 envoltorios con cocaína , equivalentes a 936 dosis , con un valor estimado de $5.616.000

Una balanza de precisión , utilizada para el fraccionamiento

Teléfonos celulares , relevantes para la investigación

Un arma de fuego calibre 32 y municiones de distintos calibres

$874.800 en efectivo

Una motocicleta Gilera 150 cc, presuntamente vinculada a la actividad ilícita

Todo el material fue secuestrado y puesto a disposición de la Justicia Federal como parte de la causa.

Prisión preventiva y continuidad de la investigación

Tras la audiencia judicial realizada este viernes, el magistrado interviniente dispuso la prisión preventiva de ambos imputados, quienes quedaron alojados en el sistema penitenciario provincial mientras avanza la causa.

El procedimiento forma parte de las acciones impulsadas por las autoridades federales y provinciales para combatir el narcotráfico y desarticular redes de comercialización de drogas en la región.