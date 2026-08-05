Villa Mercedes: dio positivo en el alcotest, manejaba en contramano y le retuvieron la Amarok

Un hombre de 59 años fue infraccionado y su camioneta Volkswagen Amarok quedó secuestrada durante un operativo realizado en la madrugada de este martes 4 de agosto en la ciudad de Villa Mercedes. El conductor circulaba en contramano y el test de alcoholemia confirmó que manejaba con 0,88 gramos de alcohol por litro de sangre.

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos del Comando Radioeléctrico en el marco de los recorridos preventivos que se desarrollan en distintos sectores de Villa Mercedes.

Según informaron fuentes policiales, mientras patrullaban por las inmediaciones de las calles Chile y 1° de Mayo, los uniformados advirtieron que una Volkswagen Amarok circulaba en contramano por calle Chile, poniendo en riesgo la seguridad vial.

Tras una breve persecución, el vehículo fue interceptado en la intersección de las calles Chile y Zoilo Concha.

En el lugar intervino personal de Tránsito Municipal, que realizó el correspondiente test de alcoholemia al conductor, un hombre de 59 años, cuyo resultado fue positivo con 0,88 g/l de alcohol en sangre. Además, se constataron las infracciones de tránsito correspondientes.

Durante el procedimiento, el acompañante del conductor, un hombre de 55 años, adoptó una actitud agresiva e insultó tanto a los efectivos policiales como a los inspectores municipales, intentando entorpecer el operativo.

Como resultado de la intervención, la Volkswagen Amarok fue secuestrada y trasladada al depósito municipal, mientras que las autoridades labraron las actuaciones e infracciones previstas por la normativa vigente.

La intervención se enmarca en los controles preventivos que las fuerzas de seguridad y el Municipio de Villa Mercedes realizan para reforzar la seguridad vial y prevenir siniestros ocasionados por la conducción bajo los efectos del alcohol.