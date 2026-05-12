Villa Mercedes disfruta de un martes con buen tiempo, cielo despejado y temperaturas agradables

La Red de Estaciones Meteorológicas de San Luis informó que este martes 12 de mayo se espera una jornada de buen tiempo en toda la provincia, con un leve descenso de las temperaturas máximas y condiciones estables durante gran parte del día.

Según el reporte oficial, el cielo permanecerá mayormente despejado en la región norte y parcialmente nublado hacia el sur provincial, donde podrían aparecer algunas nubes altas durante la tarde.

Las temperaturas mínimas rondarán los 3°C, por lo que no se descartan algunas heladas matinales en distintos puntos del territorio puntano. En tanto, las máximas alcanzarán en promedio los 22°C, generando una tarde agradable y con amplitud térmica marcada.

En relación al viento, durante la mañana predominará del cuadrante noreste con intensidad leve a moderada, entre 6 y 18 km/h, aunque en algunos sectores del norte provincial podrían registrarse ráfagas más intensas.

Desde el mediodía, el viento comenzará a rotar hacia el sector sur, disminuyendo su intensidad, aunque podría mantenerse algo rafagoso durante la noche en la región central de la provincia.

El informe meteorológico se enmarca en una seguidilla de jornadas estables sobre la provincia de San Luis, en un contexto de mañanas frías típicas del otoño y tardes templadas.