Villa Mercedes: dos demorados por una pelea con armas blancas que terminó con un hombre gravemente herido

Un violento episodio se registró este miércoles 25 de febrero por la tarde en la ciudad de Villa Mercedes, donde un hombre de 28 años resultó herido con un arma blanca y debió ser hospitalizado. Por el hecho, la Policía de San Luis demoró a dos sujetos y la causa quedó caratulada como “tentativa de homicidio”.

De acuerdo a la información oficial, efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) fueron alertados por una mujer, quien informó que su pareja había sido atacada con un arma blanca en su domicilio ubicado sobre calle Carlos Pellegrini al 600.

Al arribar a la zona, en inmediaciones de Leonismo Argentino y Ministro Berrondo, los uniformados constataron una riña con armas blancas. En ese contexto, procedieron a demorar a dos individuos: uno de 26 años, que portaba un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros, y otro de 24 años, quien se habría descartado de un arma blanca momentos antes. Ambos fueron trasladados a sede policial y puestos a disposición de la Fiscalía en turno.

El hombre de 28 años presentaba heridas de arma blanca en el abdomen, brazo y pierna derecha. En primera instancia fue asistido en el Hospital “Eva Perón” y luego derivado al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”, debido a la gravedad de las lesiones.

Según las averiguaciones preliminares, el conflicto se habría originado por una disputa entre los sujetos de 24 y 28 años, quienes se conocían previamente. En ese marco, el joven de 24 años habría agredido al de 28, y posteriormente intervino el hermano del lesionado, un hombre de 26 años, lo que derivó en una nueva pelea.

Tras el hecho, tomó intervención el fiscal de turno, Dr. José Olguín, quien dispuso el inicio de actuaciones por “tentativa de homicidio” en perjuicio del hombre herido.

La investigación continúa para esclarecer completamente las circunstancias del episodio.