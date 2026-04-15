Villa Mercedes: dos imputados por hurto y violación de domicilio seguirán detenidos

La Justicia de Villa Mercedes imputó a Alan Gastón Galvalicio y Yessica Paola Canciani por los delitos de hurto simple y violación de domicilio, y dispuso que ambos continúen detenidos mientras avanza la investigación. La situación procesal será definida en una nueva audiencia prevista para el próximo 17 de abril.

Según se informó en sede judicial, el hecho ocurrió el 13 de abril, cerca de las 20:10, en un comercio multirubro de la ciudad. De acuerdo con la investigación, Galvalicio habría distraído a la empleada solicitando información sobre una promoción, mientras Canciani recorría el local.

Al momento de pagar, el hombre se retiró del lugar argumentando que había olvidado su teléfono celular. La mujer también abandonó el comercio, lo que despertó sospechas en la empleada, quien dio aviso al propietario.

Tras revisar las cámaras de seguridad, los dueños del local constataron que Canciani se habría apoderado de dos cajas de chocolates y una botella de jugo, sin abonarlas. Posteriormente, mediante la colaboración de vecinos, lograron identificar a los sospechosos y alertaron a la Policía.

Fueron detenidos tras intentar ocultarse en una vivienda

Minutos más tarde, efectivos policiales localizaron a los imputados a pocos metros del lugar del hecho. En ese momento, ambos ingresaron a una vivienda e intentaron ocultarse entre materiales de una obra en construcción, donde finalmente fueron detenidos.

Durante la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía Nº 3, a cargo de la jueza Natalia Pereyra Cardini, la Fiscalía anticipó que solicitará la prisión preventiva, al considerar que existen riesgos procesales.

En ese sentido, se mencionaron antecedentes condenatorios de ambos imputados y se invocaron los artículos 202 y 203 del Código Procesal Penal de San Luis, que establecen los criterios para dictar prisión preventiva, como el peligro de fuga o la posible obstaculización de la investigación.

Nueva audiencia clave para definir su situación

La defensa solicitó la prórroga de detención, prevista en el Artículo 40 de la Constitución Provincial, por lo que el próximo viernes se llevará a cabo una audiencia donde se resolverá si los imputados continúan detenidos bajo prisión preventiva o acceden a una medida menos gravosa.

En la audiencia intervinieron representantes del Ministerio Público Fiscal, encabezados por las doctoras Gisela Milstein y Mariana Olguín, mientras que la defensa estuvo a cargo de las doctoras Silvia Morán y Victoria Suárez.

El caso se encuentra en etapa inicial de investigación, y la decisión judicial que se adopte en los próximos días será clave para el desarrollo del proceso.