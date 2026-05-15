Villa Mercedes: Dos jóvenes fueron imputados por asaltar y agredir a un matrimonio de adultos mayores

El Ministerio Público Fiscal investiga un violento robo ocurrido el pasado 13 de mayo en una vivienda del barrio Justo Daract, en la ciudad de Villa Mercedes, donde una pareja de adultos mayores fue agredida por delincuentes que ingresaron a la propiedad para cometer un ilícito.

De acuerdo con la reconstrucción presentada en audiencia, el hecho ocurrió cerca de las 14:50. El fiscal Maximiliano Bazla explicó que uno de los imputados, Facundo Nahuel Bastoni, ingresó a la vivienda tras trepar un paredón de aproximadamente dos metros, mientras que su hermano permanecía afuera haciendo de “campana”.

Según la acusación, una vez dentro del domicilio el acusado sustrajo dinero en efectivo, una manta, una campera y otros elementos, que luego arrojó hacia la calle donde se encontraba el presunto cómplice, identificado como Emiliano Rodríguez Bastoni.

Durante el robo, el delincuente atacó con una barreta de hierro al propietario de la vivienda, un hombre de 82 años, que además es ciego y presenta dificultades para movilizarse. La esposa de la víctima, de 78 años, también sufrió lesiones producto de la agresión.

El episodio generó conmoción entre vecinos de la zona debido a la violencia ejercida contra el matrimonio. Tras salir de la vivienda, ambos sospechosos fueron observados por transeúntes que lograron reducirlos a pocas cuadras del lugar hasta la llegada de efectivos policiales.

En la audiencia judicial, el fiscal formuló cargos contra Facundo Nahuel Bastoni como autor del delito de robo doblemente calificado por el uso de arma y por escalamiento, mientras que a Emiliano Rodríguez Bastoni se le imputó el rol de partícipe necesario del mismo delito.

Además, Bazla solicitó la prisión preventiva para ambos acusados y señaló que los dos cuentan con antecedentes condenatorios.

Por su parte, la defensora oficial Victoria Suárez pidió precisiones vinculadas a la detención de uno de los imputados y solicitó una prórroga de siete días para avanzar con la estrategia defensiva. También adelantó que planteará nulidades.

Finalmente, el juez Santiago Ortiz admitió la formulación de cargos y concedió la prórroga solicitada hasta el próximo 22 de mayo, fecha en la que se resolverá si los acusados continúan detenidos o recuperan la libertad.