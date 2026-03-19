Villa Mercedes: el Club San Martín inauguró su nuevo piso flotante y potencia el deporte

El Club San Martín de Villa Mercedes vivió este jueves una jornada histórica con la inauguración de su nuevo piso flotante en el polideportivo, una obra destinada a fortalecer la práctica de básquet, cestoball y vóley en la institución.

La iniciativa se enmarca dentro del programa provincial “Creciendo con tu Club”, impulsado por el Gobierno de San Luis, orientado a promover el deporte infantojuvenil y mejorar la infraestructura de las entidades deportivas.

Durante el acto, el gobernador Claudio Poggi acompañó a la comunidad del club y destacó el impacto de este tipo de inversiones. Fue recibido por el presidente de la institución, Néstor Becerra, junto a directivos, profesores, deportistas y familias que celebraron la concreción de la obra.

Previo a la inauguración formal, las autoridades colocaron cintas de “Cumplimos” en reconocimiento a distintas mejoras realizadas en la sede, como la refacción de sanitarios, trabajos de pintura interior y renovación de pisos.

Una obra que impulsa el crecimiento del club

El momento central fue el tradicional corte de cintas, que simbolizó el inicio de una nueva etapa para el club, con una infraestructura de primer nivel.

“Es un sueño cumplido que los chicos cuenten con este piso adecuado para las disciplinas que practican”, expresó Becerra, al resaltar la importancia del avance para una institución con más de 100 años de historia.

El gobernador Poggi, por su parte, subrayó que estas obras son el resultado del trabajo institucional previo, que incluyó regularización administrativa, capacitaciones y presentación de proyectos dentro del programa.

“Estamos decididos a acompañar a los clubes, tanto en infraestructura como en recursos humanos”, sostuvo.

Más deporte, más inclusión

El programa provincial apunta a fortalecer la participación de chicos y adolescentes de entre 6 y 16 años, promoviendo el deporte como herramienta de contención y formación en valores.

Actualmente, el Club San Martín cuenta con más de 180 jóvenes que practican distintas disciplinas, con alcance en al menos 12 barrios de Villa Mercedes.

Desde la institución ya proyectan nuevas mejoras, como la refacción de la cancha de fútbol y la incorporación de iluminación para entrenamientos nocturnos.

Tecnología y calidad deportiva

El coordinador del programa, Gabriel Messina, explicó que el nuevo piso posee una superficie de 510 metros cuadrados, compuesto por una estructura de madera con tacos elastométricos y tablas machimbradas.

Se trata de un sistema que permite amortiguar impactos, optimizando la seguridad y el rendimiento deportivo, además de garantizar durabilidad.

Un homenaje cargado de emoción

La jornada también estuvo marcada por un momento emotivo: el descubrimiento de un mural que bautiza el polideportivo con el nombre de Miguel “El Gringo” Belviso, histórico referente del club.

Belviso fue presidente, entrenador y árbitro nacional, dejando una huella profunda en el deporte local. Sus hijos, Enzo, Miguel y Luciano, encabezaron el acto entre lágrimas y reconocimiento de toda la comunidad.