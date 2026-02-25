Villa Mercedes: el Colegio Nº 2 “Juan Esteban Pedernera” advierte sanciones por el Último Primer Día si no se cumplen las normas

No permitirán el ingreso sin uniforme o en estado inconveniente

Podrían quitar estampillas estudiantiles según la gravedad de cada caso

El Colegio Nº 2 “Juan Esteban Pedernera” de Villa Mercedes anticipó que aplicará sanciones a los alumnos de 6° año que participen del Último Primer Día (UPD) y no respeten las normas institucionales en el inicio del ciclo lectivo.

La advertencia fue confirmada por la directora, Anabel Bionda, quien detalló que las medidas pueden incluir la quita parcial o total de las estampillas estudiantiles, dependiendo de la situación. Además, no se permitirá el ingreso de estudiantes que no concurran con el uniforme reglamentario o que se presenten en estado inconveniente.

El UPD es una tradición que realizan los futuros egresados el día previo al comienzo de clases, generalmente con una celebración nocturna que culmina con la llegada conjunta al establecimiento en la primera jornada del año.

En ese marco, la institución emitió un comunicado dirigido a las familias en el que recordó que el ingreso al edificio estará condicionado al cumplimiento del Acuerdo de Convivencia Escolar, que regula la presentación personal, el comportamiento y las condiciones necesarias para el normal desarrollo de la jornada.

El uniforme obligatorio está compuesto por remera de piqué azul con cuello polo (manga corta o larga), pantalón largo gris de corte recto, campera o buzo oscuro con cierre o capucha únicamente con el escudo del colegio y calzado oscuro sin inscripciones ni colores llamativos.

Antecedentes y medidas preventivas

La directora explicó que la decisión se adoptó tras situaciones registradas a fines del año pasado, durante celebraciones del denominado “último timbre”. Según detalló, se produjeron episodios con uso de petardos, lanzamiento de espuma hacia el interior del establecimiento, empujones y participación de personas ajenas a la institución.

“Se puso en riesgo no solo a la comunidad educativa, sino también al patrimonio histórico de la provincia que representa nuestro colegio”, sostuvo Bionda.

Las pautas actuales fueron dialogadas en noviembre con tutores y familias, donde se advirtieron las posibles consecuencias ante incumplimientos. Desde la conducción remarcaron que el objetivo no es sancionar, sino prevenir situaciones de violencia o indisciplina.

Llamado a la responsabilidad de las familias

En los últimos días, algunos tutores manifestaron preocupación por una convocatoria en una quinta privada a la que asistirían alrededor de 125 adolescentes, entre ellos alumnos del establecimiento.

Desde la institución aclararon que no se busca impedir celebraciones, sino promover festejos saludables dentro de un marco de cuidado. Incluso señalaron que están dispuestos a acompañar actividades organizadas en el aula, con supervisión adulta y compromiso de limpieza y preservación del edificio.

La directora enfatizó que el uso del uniforme no solo responde a una norma interna, sino también a una cuestión de identidad y seguridad, ya que el colegio comparte edificio con el Instituto de Idiomas (IDI), lo que facilita la identificación de los estudiantes.

El mensaje final fue claro: garantizar un inicio de ciclo lectivo ordenado, respetuoso y seguro para toda la comunidad educativa.