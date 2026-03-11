Villa Mercedes: el fiscal Estrada pidió investigar al secretario de Ética Pública Ricardo Bazla

VILLA MERCEDES, SAN LUIS. El fiscal Leandro Estrada solicitó a la Justicia que se investigue al secretario de Ética Pública y Control de Gestión de San Luis, Ricardo André Bazla, en el marco de la causa vinculada a la presunta desaparición de una cosecha de maíz valuada en más de 2 millones de dólares del establecimiento rural “El Caburé”, ubicado en el departamento Dupuy, al sur de la provincia.

El pedido fue presentado ante el Juzgado de Garantía N°4, a cargo del juez Santiago Andrés Ortiz, dentro del expediente caratulado “Av. Hurto Calificado, Abuso de Autoridad y Peculado. Denunciante Vaira Enrique y Denunciado Ricardo André Bazla y otros”.

La investigación se originó tras denuncias realizadas por los productores Enrique Vaira y Ingaramo, quienes señalaron la desaparición de la cosecha proveniente de unas dos mil hectáreas de maíz del campo que fue expropiado por el Gobierno de San Luis en marzo de 2024.

El pedido de investigación y las declaraciones periodísticas

El planteo del fiscal Estrada se fundamentó, entre otros elementos, en declaraciones públicas realizadas por Bazla en 2024, donde el funcionario reconocía la existencia de la siembra y la cosecha del maíz en el establecimiento.

En una entrevista brindada en ese momento a FM La Nuestra de Villa Mercedes, Bazla afirmó que la decisión del gobierno provincial era “cosechar y preservar” la producción, y explicó que los granos recolectados se almacenaban en silo bolsas dentro del predio.

Sin embargo, posteriormente se denunció que la cosecha —valuada en más de dos millones de dólares— desapareció, lo que dio origen a la investigación judicial.

Bazla pidió licencia para ejercer su defensa

Tras conocerse públicamente el pedido de investigación, Ricardo André Bazla difundió un comunicado en el que informó que solicitó al gobernador Claudio Poggi una licencia sin goce de haberes por 90 días para afrontar la situación judicial.

Según expresó, la decisión busca evitar que el proceso afecte la imagen del Gobierno provincial y garantizar su derecho a defensa.

En declaraciones radiales, el funcionario sostuvo que no existe una denuncia penal formal en su contra, sino únicamente un pedido de investigación.

“No es una denuncia penal en mi contra, sino un pedido de investigación. Ante la primera noticia que tomé esta mañana decidí solicitar al gobernador Poggi apartarme momentáneamente de la gestión para ejercer mi derecho de defensa”, señaló.

Bazla también afirmó que no fue citado a indagatoria y que aún no conoce formalmente los cargos que podrían investigarse.

Otros nombres mencionados en la causa

El caso del campo “El Caburé” derivó en un complejo entramado político y judicial, donde también aparecen mencionados otros funcionarios y actores vinculados al proceso de expropiación y al manejo de la producción agrícola.

Entre ellos figuran el exfiscal de Estado de San Luis, Víctor Endeiza, actual ministro del Superior Tribunal de Justicia y hermano del vicegobernador Ricardo Endeiza, además de funcionarios de la Secretaría de Ética Pública y Control de Gestión.

En el expediente también aparece Darío Oviedo Helfenberger, quien fue procesado en el marco de la investigación, y Diego Amondaraín, asesor del gobierno provincial y hermano del ministro de Gobierno Gonzalo Amondaraín.

Otro nombre mencionado en la causa es el del productor Francisco Anselmi, señalado en ámbitos judiciales como presunto responsable del operativo de retiro y traslado de los granos, cuyo destino aún no fue esclarecido.

Una investigación en desarrollo

La desaparición de la cosecha de maíz del establecimiento El Caburé generó un fuerte impacto político y judicial en la provincia.

Mientras avanza la investigación, la Justicia deberá determinar qué ocurrió con la producción agrícola valuada en millones de dólares y establecer las eventuales responsabilidades penales de los involucrados.

Por el momento, el secretario Ricardo Bazla sostiene su inocencia y aseguró en una entrevista exclusiva con Daniel Arce que se presentará ante la Justicia cuando sea convocado formalmente.

¿Como comenzó todo?