Villa Mercedes: el grupo teatral Federico García Lorca celebra 30 años y anuncia el regreso del musical “Camila”

El grupo de expresión teatral Federico García Lorca cumple tres décadas de trayectoria en Villa Mercedes y prepara un año especial con reposiciones, musicales y convocatoria abierta a nuevos integrantes.

En diálogo con Villa Mercedes Info, Cecilia Ortiz, referente del elenco, confirmó que el espacio iniciará sus actividades el lunes 2 de marzo en la Casa de la Cultura, donde desarrollarán gran parte de su trabajo escénico durante 2026.

Tres décadas formando actores en Villa Mercedes

Con 30 años de historia en la ciudad, el grupo se consolidó como uno de los espacios de formación actoral más reconocidos del ámbito independiente local. “Son tres décadas de formación de actores”, destacó Ortiz, al tiempo que adelantó que este año estará marcado por la reposición de obras emblemáticas que dejaron huella en el público mercedino.

El elenco mantiene su sede en 25 de Mayo 422, pero la posibilidad de ensayar y trabajar en un escenario formal dentro de la Casa de la Cultura permitirá potenciar las propuestas escénicas. Ortiz agradeció especialmente a Marina Lara por facilitar el espacio institucional.

Regresa “Camila”, el musical estrenado en 2025

Entre los anuncios más destacados figura la reposición de “Camila”, el musical que tuvo su preestreno el 19 de diciembre pasado y que volverá a escena a partir de abril.

Se trata de una producción colectiva que involucró a todo el elenco y que, según adelantaron, será uno de los ejes artísticos de la temporada 2026.

Convocatoria abierta: sin casting y desde los 13 años

A diferencia de otros espacios teatrales, el grupo no realiza audiciones tradicionales. La propuesta está abierta a todas las personas interesadas en el teatro musical, sin necesidad de experiencia previa.

La convocatoria está dirigida a jóvenes desde los 13 años en adelante, sin límite máximo de edad. “Todos tienen la oportunidad de aprender y subirse al escenario”, remarcó Ortiz.

Las clases comenzarán el 2 de marzo y se dictarán los lunes, miércoles y viernes de 20 a 24 horas en la Casa de la Cultura.

Con una trayectoria que atraviesa generaciones, el grupo Federico García Lorca reafirma su compromiso con el desarrollo cultural de Villa Mercedes, apostando a la formación artística y al acceso inclusivo al teatro musical.