Villa Mercedes: el hombre que intentó matar a un policía de un disparo a la cabeza seguirá preso

Carrizo fue enviado al Servicio Penitenciario por 90 días, acusado de intentar asesinar a un policía durante un operativo en una fiesta clandestina en Villa Mercedes. Según la investigación, disparó dos veces contra los uniformados y uno de los proyectiles impactó en el casco de un agente. El presunto cómplice, Alexis Gatica, recuperó la libertad por falta de pruebas suficientes.

Un ataque armado durante un operativo policial

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo 22 de febrero en el barrio Güemes, cuando personal de la División de Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) acudió a un llamado al 911 realizado por vecinos que denunciaban una fiesta clandestina con disturbios.

De acuerdo con la reconstrucción del caso realizada por el Ministerio Público Fiscal, al llegar al lugar los efectivos encontraron menores de edad alcoholizados, peleas en curso y motocicletas realizando maniobras ruidosas en la vía pública.

En medio del operativo, Fernando Alexander Carrizo habría tomado un arma de fuego calibre .22 y efectuado dos disparos contra el grupo de policías.

Uno de los proyectiles impactó directamente en el casco de seguridad de un agente, atravesando una de sus bisagras. El policía no sufrió lesiones físicas, aunque la fiscalía sostuvo que el hecho generó consecuencias psicológicas por la gravedad del ataque.

Imputación por intento de homicidio agravado

El fiscal de Instrucción N°1, Maximiliano Bazla Cassina, imputó a Carrizo por “homicidio agravado por ser la víctima un miembro de una fuerza policial en grado de tentativa”.

Durante la audiencia, el fiscal solicitó cuatro meses de prisión preventiva, argumentando que existen al menos 20 testimonios y diversas pericias que ubican al imputado como autor de los disparos y que demostrarían que apuntó deliberadamente hacia los efectivos.

Sin embargo, la jueza de Garantías N°3, Natalia Cardini Pereyra, resolvió otorgar 90 días de prisión preventiva, tiempo durante el cual continuará la investigación judicial.

De no solicitarse una prórroga al finalizar ese plazo, el acusado podría esperar el juicio en libertad.

El presunto cómplice recuperó la libertad

En la misma causa también estaba detenido Alexis Gatica, señalado inicialmente como posible partícipe del ataque.

No obstante, el propio fiscal informó que no se encontraron pruebas suficientes para sostener la imputación en su contra como partícipe necesario, por lo que solicitó su liberación.

La jueza hizo lugar al pedido y dispuso que Gatica recupere la libertad, aunque seguirá vinculado a la causa y deberá mantenerse alejado de los testigos mientras avance la investigación.

El representante del Ministerio Público aclaró que la liberación no implica un sobreseimiento definitivo, ya que podrían surgir nuevos elementos durante la etapa investigativa.

La defensa cuestionó las pruebas

El abogado defensor Víctor Villegas cuestionó la consistencia de los testimonios presentados por la fiscalía y sostuvo que la pericia balística demostraría que no existió intención de matar.

Según argumentó, el proyectil habría tenido una trayectoria descendente y baja energía cinética, lo que a su entender descartaría un ataque dirigido a causar la muerte del policía.

En ese marco, solicitó el sobreseimiento de Carrizo o, en su defecto, una medida menos gravosa, como prisión domiciliaria o presentaciones periódicas ante la fiscalía.

La jueza rechazó esos planteos y dispuso el traslado inmediato del acusado al Servicio Penitenciario de San Luis.