Villa Mercedes: el IFAL cumple 30 años formando bailarines y abre inscripciones para el ciclo 2026

Villa Mercedes se prepara para celebrar un nuevo aniversario cultural: IFAL (Instituto Folclórico Argentino Coronel Lucio B. Mansilla) cumple 30 años de formación artística ininterrumpida y ya abrió las inscripciones para el ciclo lectivo 2026.

Su director, Luis Figueroa, confirmó que las actividades comienzan el martes 3 de marzo en la sede ubicada en Avenida 25 de Mayo 422, a partir de las 18 horas.

Tres décadas formando artistas en Villa Mercedes

El instituto abrió sus puertas el 1° de septiembre de 1996 y desde entonces se consolidó como un espacio pionero en la enseñanza del folclore argentino y latinoamericano en la provincia de San Luis.

Durante estos años, el IFAL no solo formó bailarines y docentes, sino que también fue semillero de nuevas academias en la ciudad. Varios directores de espacios culturales actuales iniciaron su camino artístico bajo la formación del instituto.

“Hace treinta años que trabajamos con responsabilidad y respeto por el arte”, destacó Figueroa, quien remarcó que el espacio está abierto a personas con o sin conocimientos previos de danza.

Proyectos especiales por el 30° aniversario

El 2026 será un año especial. En el marco de los 30 años, el IFAL prepara propuestas conmemorativas que incluirán reposiciones de cuadros históricos y nuevas producciones de danza.

Habrá espectáculos propios, presentaciones teatrales y eventos a lo largo del año en Villa Mercedes, con la posibilidad de llevar el arte cuyano a otras provincias.

El instituto también ha logrado proyección nacional. En 2023 y 2024 participó en el escenario mayor del Festival Nacional de Folklore de Cosquín junto a Nahuel Pennisi, uno de los referentes actuales del folclore.

Además, fue parte de espectáculos con Los Nombradores del Alba y el armoniquista Fabricio Rodríguez, fortaleciendo su presencia en festivales y escenarios de relevancia nacional.

Formación abierta y trabajo en red

Desde la institución destacan la importancia del trabajo colaborativo con otras academias locales. Si bien reconocen la trayectoria de históricos ballets de la ciudad, aseguran que el intercambio y la cooperación fortalecen el crecimiento artístico colectivo.

Las inscripciones están abiertas para niños desde los 5 años, adolescentes y adultos, sin límite de edad.