Villa Mercedes: el Padre Nolo evoluciona favorablemente tras una descompensación y piden continuar con la cadena de oración

La salud del Monseñor Agustín Benítez, conocido como el Padre Nolo, muestra una evolución favorable tras la descompensación sufrida el domingo en la Iglesia Virgen de las Mercedes, en Villa Mercedes.

De acuerdo al parte médico difundido este lunes 23 de marzo, el sacerdote presenta una arritmia cardíaca que está siendo analizada para determinar su origen, además de un principio de neumonía.

Evolución positiva y signos alentadores

Según el informe, la evolución del Padre Nolo ha sido “muy favorable” en comparación con su estado inicial. Entre los avances más destacados, se indicó que recupera progresivamente el habla y la movilidad de sus extremidades, lo que fue recibido con alivio por la comunidad.

El sacerdote permanece internado en el Policlínico Regional Juan Domingo Perón, donde continuará bajo observación médica y será sometido a estudios más complejos en los próximos días.

Fuerte acompañamiento de la comunidad

Desde distintos sectores religiosos y sociales destacaron la importancia del acompañamiento espiritual. “Sin dudas es la oración de todos”, expresaron allegados, en referencia a la mejora registrada en las últimas horas.

En ese marco, se convocó a la comunidad a continuar con las muestras de fe y apoyo.

Convocatoria a oración en la Parroquia La Merced

Para este lunes por la tarde, se organizó una jornada de oración en la Parroquia Nuestra Señora de la Merced:

18:30 hs: Santo Rosario

Santo Rosario 19:00 hs: Santa Misa

La invitación es abierta a todos los vecinos de la ciudad que deseen acompañar y pedir por la pronta recuperación del sacerdote.