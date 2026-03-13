Villa Mercedes: el Sindicato de Panaderos de San Luis advierte que no existe una “Cámara de Panaderos”

El Sindicato de Panaderos de San Luis emitió un comunicado público dirigido a la comunidad de Villa Mercedes, en el que asegura que no existe una organización denominada “Cámara de Panaderos Villa Mercedes”.

El aviso fue difundido el 12 de marzo de 2026 y lleva la firma del secretario general del gremio, Dr. Darío Martinelli, quien aclaró que cualquier persona que se presente como titular o miembro de dicha comisión deberá acreditar formalmente su nombramiento con documentación correspondiente.

Advertencia sobre representaciones institucionales

En el comunicado, el sindicato señaló que no reconoce la existencia de una cámara de panaderos con ese nombre en Villa Mercedes, por lo que advirtió que quienes se atribuyan cargos o representaciones en esa supuesta entidad deberán demostrar su legitimidad.

Según el texto difundido, en caso de que no se presenten documentos que respalden dichas designaciones, el Sindicato de Panaderos San Luis podría denunciar la situación ante el Poder Judicial.

Posibles acciones legales

El gremio también adelantó que, si se detectan casos en los que se utilice el nombre de una organización inexistente para representar al sector, se iniciarán las acciones legales correspondientes.

El comunicado fue difundido públicamente para informar a la comunidad y a los actores vinculados al rubro panadero, en medio de posibles confusiones sobre la representación institucional del sector en la ciudad.

El documento oficial fue firmado por el Dr. Darío Martinelli, en su carácter de secretario general del Sindicato de Panaderos San Luis.