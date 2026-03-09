Villa Mercedes: En el marco de la marcha del Día de la Mujer vandalizaron oficinas de la ciudad

Una jornada que comenzó con una movilización por el Día Internacional de la Mujer terminó con hechos de vandalismo contra edificios públicos en Villa Mercedes. La marcha avanzó por el centro de la ciudad y culminó frente a las oficinas de la Subsecretaría de la Mujer, donde un grupo de manifestantes realizó pintadas con aerosol y empapeló paredes, puertas y ventanas con carteles.

Las imágenes muestran cómo las paredes del edificio quedaron cubiertas con consignas y afiches, además de daños visibles en la fachada. El hecho generó preocupación entre vecinos y autoridades, ya que se trata de un espacio público destinado justamente a políticas de acompañamiento y asistencia para mujeres.

Horas antes, durante la concentración en Plaza San Martín, también se registró una intervención polémica cuando una manifestante apareció utilizando una máscara con el rostro del intendente y reprodujo un discurso mediante una voz aparentemente clonada, atribuyéndole declaraciones de contenido político partidario que no corresponden a expresiones reales del jefe comunal.

Desde distintos sectores señalaron que, si bien el derecho a manifestarse es legítimo, los actos de vandalismo y la utilización de recursos tecnológicos para difundir mensajes falsos generan preocupación, ya que desvían el sentido de una jornada destinada a visibilizar derechos y problemáticas vinculadas a las mujeres, y podrían representar la comisión de varios delitos, como usurpación de identidad, defraudación si los audios son viralizados con intenciones de parecer creíbles, falsa atribución de declaraciones, y uso no autorizado de imagen e identidad.

Las autoridades municipales indicaron que se evaluarán los daños ocasionados en el edificio público y recordaron que los espacios de la ciudad pertenecen a toda la comunidad, por lo que su cuidado es una responsabilidad compartida.