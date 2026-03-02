Villa Mercedes: encontraron a una niña de 3 años sola en la Plaza de la Salud

Este lunes 2 de marzo, alrededor de las 10:45, efectivos de la UROP N° 2 intervinieron tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de una niña sola en la Plaza de la Salud, en la ciudad de Villa Mercedes.

El aviso daba cuenta de que la menor se encontraba sin compañía en inmediaciones de las calles Hilario Cuadros y Balcarce. Al arribar al lugar, los uniformados constataron la situación y dialogaron con dos vecinos que habían solicitado la presencia policial. Según manifestaron, la pequeña llevaba entre 30 y 40 minutos sola en el sector.

De acuerdo a lo informado oficialmente, la niña —de 3 años— se mostró intimidada y no respondió al intento de diálogo por parte del personal actuante. En apoyo al procedimiento se hizo presente personal de la Comisaría de Atención a la Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF), organismo encargado de intervenir en situaciones que involucran a menores.

Minutos más tarde arribó al lugar la madre de la niña, una joven de 23 años. Desde CANAF se procedió a identificar a ambas, confirmando el vínculo filial.

Posteriormente, la menor fue entregada a su progenitora, previa notificación de que se instruirán actuaciones sumariales caratuladas “Averiguación comunica situación”, con el objetivo de dejar constancia formal de lo ocurrido.

El procedimiento finalizó sin que se registraran mayores novedades.