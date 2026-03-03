Villa Mercedes: encontraron entre las malezas una motocicleta robada en el barrio Jardín del Sur

Una motocicleta denunciada como robada fue recuperada este lunes en la ciudad de Villa Mercedes, en el marco de una causa caratulada como “Averiguación hurto calificado”. La investigación es impulsada por la Fiscalía de Instrucción N° 3 de la Segunda Circunscripción Judicial.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM) y del Comando Radioeléctrico, quienes lograron ubicar el rodado tras una serie de tareas investigativas.

La denuncia había sido radicada el domingo 1° de marzo en la Comisaría Seccional 31°, donde un hombre de 30 años informó la sustracción de su motocicleta Zanella ZB 110 cc, de color negro y azul. Según manifestó, el vehículo había sido dejado con traba de manubrio frente a un domicilio del barrio Jardín del Sur.

Tras relevamientos en distintos sectores de la ciudad, este lunes por la mañana el personal policial recibió un aviso que alertaba sobre una motocicleta abandonada entre las malezas. El rodado fue hallado en la bicisenda ubicada entre calles Piaggi y Pedro B. Díaz, detrás de la cancha del Club Defensores.

En el lugar, los uniformados realizaron las pericias correspondientes y el levantamiento del vehículo en presencia de testigo hábil. La motocicleta presentaba faltante de chapa patente y de la pechera frontal.

Posteriormente, fue trasladada a sede policial para continuar con las diligencias de rigor. La causa permanece en etapa investigativa con el objetivo de establecer la autoría del hecho.

Este nuevo procedimiento se suma a una serie de intervenciones recientes vinculadas a hechos contra la propiedad en distintos barrios de Villa Mercedes, una problemática que mantiene activa la labor preventiva y operativa de las fuerzas de seguridad locales.