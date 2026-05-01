Villa Mercedes: enviaron a la cárcel a dos hombres acusados de manejar centros de venta de droga

Dos hombres de 34 y 46 años fueron enviados a prisión este jueves 30 de abril por disposición del Juzgado Federal de Villa Mercedes, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

La medida se tomó luego de que ambos fueran detenidos el miércoles 29 de abril, tras una investigación que derivó en dos allanamientos simultáneos en distintos puntos de la ciudad, donde se detectaron presuntos centros de venta y distribución de drogas.

Los procedimientos se realizaron en el marco de la denominada “Misión Sarmiento”, como parte de un trabajo coordinado de fuerzas de seguridad orientado a desarticular el narcomenudeo en Villa Mercedes.

Uno de los operativos tuvo lugar en una vivienda de la manzana 3 del barrio Virgen de Pompeya (ATE 2). Allí, los efectivos secuestraron 42 envoltorios de cocaína, recortes de nylon, teléfonos celulares, dos balanzas digitales y $1.475.500 en efectivo.

El segundo allanamiento se concretó en un domicilio de la manzana “A” del barrio Antonio Palacios, donde se incautaron ocho envoltorios de cocaína, una balanza de precisión, 12 envoltorios de marihuana, plantas y florescencias de cannabis, $109.000 en efectivo, cartuchos, un automóvil y teléfonos celulares.

Según el informe policial, la droga secuestrada equivale a unas 280 dosis de cocaína, valuadas en aproximadamente $1.680.000, y 69 dosis de marihuana, con un valor estimado de $276.000.

Tras la audiencia realizada en el Juzgado Federal de Villa Mercedes, ambos imputados fueron trasladados al Servicio Penitenciario Provincial, donde permanecerán alojados mientras avanza la causa judicial.

Este tipo de procedimientos se enmarca en una política sostenida de persecución del delito de comercialización de estupefacientes en la región, con intervención de la Justicia Federal.