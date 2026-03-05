Villa Mercedes: enviaron a la cárcel al hombre que disparó a un policía

La Justicia de San Luis dispuso tres meses de prisión preventiva para Fernando Alexander Carrizo, acusado de efectuar un disparo contra un policía que impactó en su casco de seguridad durante un hecho ocurrido el 22 de febrero en Villa Mercedes.

La medida fue resuelta durante una audiencia desarrollada en el Juzgado de Garantía Nº 4 de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo de la Dra. Natalia Pereyra Cardini, quien ordenó además el traslado inmediato del imputado al Servicio Penitenciario Provincial.

El hecho que investiga la Justicia

Según expuso Fiscalía, el episodio ocurrió el 22 de febrero en Villa Mercedes, cuando un efectivo policial recibió un disparo que impactó directamente en su casco de seguridad, lo que evitó consecuencias más graves.

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal volvió a describir la secuencia del hecho y detalló las evidencias incorporadas al legajo de investigación, entre ellas 20 testimonios y diversas pericias técnicas.

De acuerdo con la acusación, Fernando Alexander Carrizo habría apuntado hacia el personal policial utilizando un arma calibre .22. El fiscal sostuvo que el imputado actuó con dolo, es decir, con intención de matar, y remarcó además las secuelas físicas y psíquicas que sufrió la víctima.

También mencionó la violencia desplegada durante el episodio, la pena en expectativa prevista por la ley y la necesidad de preservar la investigación, motivos por los cuales solicitó cuatro meses de prisión preventiva.

La defensa rechazó la acusación

Por su parte, la Defensa cuestionó el planteo de Fiscalía y sostuvo que existen inconsistencias en algunos testimonios. Según argumentó, los elementos de cargo se basan principalmente en declaraciones y no existirían otras pruebas concluyentes.

Además, hizo referencia a la pericia balística, señalando que el disparo se habría producido en parábola descendente, por lo que —según su interpretación— no existió intención de matar.

En ese sentido, explicó que el proyectil no habría sido disparado en línea recta, sino que descendía por gravedad y con baja energía cinética, lo que, a criterio de la defensa, descarta la existencia de un plan criminal.

Ante esto, solicitó el sobreseimiento de Carrizo y, de manera subsidiaria, pidió prisión domiciliaria o una medida de coerción más leve, como la firma periódica del libro judicial.

La decisión de la jueza

Tras escuchar a las partes, la Dra. Natalia Pereyra Cardini consideró que las evidencias presentadas por Fiscalía resultan suficientes para acreditar, en esta etapa del proceso, la existencia del hecho y la posible participación del imputado.

La magistrada también valoró la gravedad del episodio, la violencia desplegada y la pena en expectativa, por lo que resolvió imponer tres meses de prisión preventiva.

Como parte de la resolución, ordenó el traslado inmediato de Fernando Alexander Carrizo al Servicio Penitenciario Provincial, mientras continúa la investigación.

La Defensa, por su parte, planteó la revisión de la medida.

Liberaron a otro acusado

Durante la misma audiencia, Fiscalía solicitó la liberación de Alexis Gatica, al considerar que las evidencias recolectadas hasta el momento no permiten sostener una imputación en su contra.

La jueza hizo lugar al pedido, aunque dispuso una prohibición de acercamiento hacia testigos. Desde el Ministerio Público aclararon que esta decisión no implica un sobreseimiento ni una desvinculación definitiva de la causa, ya que podrían surgir nuevos elementos durante la investigación.