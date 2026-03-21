Villa Mercedes: enviaron a prisión a un joven acusado de comercializar drogas

La Justicia Federal ordenó el traslado de un joven de 21 años al Servicio Penitenciario Provincial, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes, bajo la modalidad de tenencia con fines de comercialización.

La medida fue dispuesta este viernes 20 de marzo por el Juzgado Federal de Villa Mercedes, luego de que el sospechoso fuera detenido el jueves 19 durante un operativo llevado adelante por la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico.

Allanamientos y desarticulación de puntos de venta

Los procedimientos se realizaron en el marco de la denominada “Misión Sarmiento”, tras tareas investigativas que permitieron identificar dos domicilios utilizados para la venta de estupefacientes.

Los allanamientos se concretaron en una vivienda ubicada en calle Chile al 600, barrio Libertad, y en otro domicilio de calle Leonismo Argentino, extremo sur, barrio San José, donde los efectivos policiales lograron desarticular dos centros de distribución de drogas.

Secuestro de drogas, dinero y elementos vinculados

Durante los operativos, la Policía incautó:

Florescencias y ramilletes de marihuana

53 envoltorios de nylon con cocaína

Recortes de nylon utilizados para fraccionamiento

Un teléfono celular

$523.650 en efectivo

Dos plantas de marihuana

Una motocicleta Kawasaki, vinculada a la investigación

Además, se determinó que la cantidad de cocaína secuestrada permitiría la elaboración de 168 dosis, con un valor estimado de $1.008.000, mientras que la marihuana incautada equivale a 69 dosis, valuadas en aproximadamente $345.000.

Avance de la causa

El joven permanece detenido y a disposición de la Justicia Federal, mientras continúa la investigación para determinar posibles vínculos y responsabilidades en la red de comercialización detectada en la ciudad.