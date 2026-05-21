Villa Mercedes: enviaron al Penal a los hermanos acusados de asaltar y golpear a una pareja de adultos mayores

La Justicia ordenó este jueves el traslado al Servicio Penitenciario Provincial de dos hermanos acusados de protagonizar un violento robo contra una pareja de adultos mayores en el barrio Justo Daract, en la ciudad de Villa Mercedes.

La medida fue dispuesta por el juez de Garantía Nº 4, Santiago Ortiz, luego de que venciera la prórroga de detención de los acusados.

Los imputados son Facundo Bastoni y Emiliano Rodríguez Bastoni, quienes están señalados por un hecho ocurrido el pasado 13 de mayo en una vivienda donde reside una pareja de jubilados.

Según la investigación judicial, Facundo Bastoni habría ingresado a la propiedad y, antes de sustraer distintos elementos, agredió físicamente al dueño de casa, un hombre de 82 años con discapacidad visual que vive junto a su esposa de 78 años.

Por ese motivo, la Fiscalía le formuló cargos por el delito de “robo doblemente calificado por el uso de arma y por escalamiento”. En tanto, a Emiliano Rodríguez Bastoni lo acusan de haber participado como partícipe necesario en el asalto.

Durante la audiencia desarrollada este jueves, el fiscal Maximiliano Bazla Basina solicitó la prisión preventiva para ambos imputados mientras avanza la investigación penal preparatoria.

Al resolver, el magistrado tuvo en cuenta distintos factores, entre ellos la gravedad del episodio, la violencia ejercida contra las víctimas, el posible pronóstico de pena y la falta de arraigo de los acusados, quienes manifestaron encontrarse en situación de calle.

De esta manera, los dos hermanos permanecerán detenidos en el Servicio Penitenciario Provincial mientras continúa el proceso judicial por el violento robo que conmocionó al barrio Justo Daract.