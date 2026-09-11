Villa Mercedes: estiman un 70% de probabilidad de nevadas durante la madrugada del sábado

Un marcado cambio en las condiciones meteorológicas llegará a la provincia de San Luis entre este viernes y el sábado, con descenso brusco de temperatura, viento del sector sur, lluvias y la posibilidad de nevadas en distintos puntos de la región.

El pronosticador Pablo Cabrera, de Meteoeventos, explicó en una entrevista con El Potenciómetro, por VMI Radio 88.1 FM, que los modelos mantienen la tendencia observada durante los últimos días y estimó en alrededor de un 70% la probabilidad de que se registren nevadas durante las horas más frías de la madrugada del sábado.

Tormentas, viento sur y fuerte descenso térmico

De acuerdo con Cabrera, durante este viernes el viento comenzará a rotar hacia el sector sur y durante la tarde podrían desarrollarse tormentas débiles y aisladas.

El viento también aumentaría su intensidad, con velocidades sostenidas de aproximadamente 25 a 30 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar entre 50 y 60 kilómetros por hora.

Esta circulación del sur será responsable de un importante descenso térmico. Para este viernes se espera una temperatura máxima cercana a los 18 o 19 grados, mientras que durante la madrugada del sábado los registros podrían caer hasta valores de entre 0 y 2 grados.

¿A qué hora podría nevar en Villa Mercedes?

Según explicó el especialista, el período con mayores posibilidades de nieve se concentraría aproximadamente entre las 3:00 y las 7:00 u 8:00 del sábado, coincidiendo con el momento en que se registrarían las temperaturas mínimas.

“En la probabilidad de nevada creemos que estamos alrededor del 70%, que es bastante alto”, explicó Cabrera durante la entrevista.

El pronosticador aclaró, sin embargo, que se trataría de un fenómeno de corta duración. Con el aumento progresivo de la temperatura durante la mañana, las precipitaciones sólidas tenderían a transformarse en lluvia o llovizna.

Para el sábado se proyecta una máxima de apenas 5 o 6 grados, por lo que se espera una jornada muy fría, mayormente nublada y con viento persistente del sector sur.

El Morro tendría mejores condiciones para recibir nieve

Las posibilidades no serían iguales en toda la región. Cabrera señaló que los sectores de mayor altura presentarían mejores condiciones para registrar nevadas y eventualmente alguna acumulación.

En ese sentido, mencionó especialmente a El Morro, cuya mayor altitud favorecería temperaturas más bajas y una persistencia superior del fenómeno.

En Villa Mercedes, en cambio, la ventana sería más reducida y estaría concentrada principalmente durante la madrugada.

“En la ciudad de Villa Mercedes, en ese horario de madrugada, es muy probable que tengamos nevada”, sostuvo el especialista.

Esto no implica necesariamente una acumulación importante de nieve. Cabrera explicó que, al comenzar a subir la temperatura durante la mañana, las lluvias posteriores podrían hacer desaparecer rápidamente cualquier cobertura blanca que llegue a formarse.

¿Por qué existen condiciones para que nieve?

El especialista explicó que uno de los principales factores es el ingreso de una masa de aire polar marítima, originada en latitudes antárticas.

Según detalló, esta masa avanzó desde el Polo Sur, atravesó la región de la Península Antártica y las Islas Malvinas y absorbió humedad sobre el Océano Atlántico.

Al tratarse de aire polar marítimo, combina temperaturas muy bajas con humedad, dos componentes importantes para la formación de precipitaciones.

A esto se suma la presencia de aire frío en niveles altos de la atmósfera, aproximadamente a unos 5.000 metros, y el ascenso progresivo de la masa de aire al avanzar sobre el continente.

La combinación favorece la formación de nubosidad y, cuando la temperatura en las capas inferiores se aproxima a los 0 grados, aumenta la posibilidad de que las precipitaciones lleguen a superficie en estado sólido.

Cabrera indicó que las temperaturas más favorables para este tipo de fenómeno se encuentran aproximadamente entre 0 y 2 o 3 grados bajo cero.

Las condiciones comenzarían a mejorar el domingo

Luego del sábado frío e inestable, el panorama meteorológico comenzaría a modificarse lentamente durante el domingo, con una mejora progresiva de las condiciones.

Cabrera consideró que esta irrupción podría representar una de las últimas masas de aire polar del invierno y anticipó un escenario considerablemente más agradable desde comienzos de la próxima semana.

A partir del lunes, la tendencia apunta a jornadas con temperaturas en recuperación, mayor presencia de sol y poco viento.