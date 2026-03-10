Villa Mercedes: finalizó la colecta solidaria de útiles que serán destinados a escuelas rurales de San Luis

La colecta solidaria de útiles escolares impulsada en Villa Mercedes por el Grupo Scouts 880, el Ateneo Juvenil, estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social y la Sociedad Rural Río V llegó a su fin con un balance positivo y una importante cantidad de donaciones.

La campaña tuvo como objetivo reunir materiales escolares para acompañar el inicio del ciclo lectivo en escuelas rurales de la provincia de San Luis, donde muchas familias enfrentan dificultades para acceder a los útiles básicos.

Donaciones que llegarán a escuelas rurales

Tras el cierre de la colecta, los organizadores compartieron imágenes que muestran parte de los útiles donados por la comunidad, entre los que se encuentran cuadernos, lápices, carpetas, mochilas, cartucheras y distintos materiales necesarios para las actividades escolares.

Todos los elementos recolectados serán clasificados y distribuidos en escuelas rurales del territorio provincial, con el propósito de garantizar que más estudiantes puedan comenzar el año escolar con los recursos necesarios.

Una iniciativa con fuerte participación comunitaria

La campaña se desarrolló con la participación activa de vecinos e instituciones que se sumaron con sus aportes. Además de las donaciones recibidas en el punto de entrega, también se habilitaron cajas solidarias en distintos comercios de la ciudad, lo que permitió ampliar la participación de la comunidad.

Desde las organizaciones impulsoras destacaron el compromiso y la solidaridad de los vecinos de Villa Mercedes, que respondieron a la convocatoria con una importante cantidad de materiales escolares.

Este tipo de iniciativas reflejan el trabajo conjunto entre organizaciones sociales, estudiantes universitarios y entidades del sector rural, con el objetivo de fortalecer el acceso a la educación en zonas rurales de San Luis.