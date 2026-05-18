Villa Mercedes: función solidaria de “Esperando la Carroza” para apoyar una misión estudiantil en Salta

Este lunes 18 de mayo, los estudiantes de 5° año del Instituto San Buenaventura de Villa Mercedes llevarán adelante una actividad solidaria para recaudar fondos destinados a una misión franciscana en la provincia de Salta.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de Molino Fénix y Cines Fénix, que cedieron el espacio para una función especial de la clásica película argentina “Esperando la Carroza”, una de las comedias más emblemáticas del cine nacional.

La proyección se realizará este lunes a las 21:30 horas en Cines Fénix, con entrada libre y gratuita, aunque se invita al público a colaborar mediante un bono contribución para ayudar a financiar el viaje solidario de los estudiantes.

Según explicaron desde la organización, los jóvenes compartirán varios días con chicos de distintas comunidades salteñas en el marco de una misión franciscana, donde realizarán actividades de acompañamiento, integración y aprendizaje social.

La experiencia busca promover en los alumnos valores vinculados a la solidaridad, el compromiso comunitario y la empatía frente a realidades sociales diferentes a las que viven cotidianamente en Villa Mercedes.

Desde el flyer difundido por los organizadores también se informó que quienes deseen colaborar económicamente pueden hacerlo mediante transferencia al alias:

Alias: SAMBUE27C

Titular: Alfonsina Vita

La actividad combina cultura, cine y compromiso social, en una propuesta que además invita a la comunidad a sumarse y acompañar el proyecto educativo y solidario de los estudiantes.