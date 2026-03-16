Villa Mercedes: habló el padre de la joven que filmó al hombre que intentó abordarla en la vía pública

Un preocupante episodio ocurrido en la vía pública en Villa Mercedes generó fuerte repercusión en redes sociales luego de que una joven registrara en video el momento en que un hombre intentó persuadirla para que subiera a su automóvil.

El hecho ocurrió el domingo por la tarde en la intersección de calle San Luis y Amaro Galán, y la grabación se viralizó rápidamente en redes sociales. En las últimas horas, Marcos Patta, padre de la joven Ángeles, habló públicamente sobre lo sucedido y confirmó que la familia ya radicó la denuncia policial.

“ Fue una situación muy fea”, relató el padre de la joven

Marcos Patta relató que el episodio ocurrió alrededor de las 19:20 del domingo, cuando su hija se encontraba esperando a un familiar que pasaría a buscarla por esa esquina.

Según explicó, minutos antes él mismo la había dejado a unas cuadras del lugar para realizarse un trámite personal y luego acordaron que otro familiar la recogería en ese punto.

Mientras esperaba sentada en el cordón, Ángeles escuchó que un automóvil tocaba bocina. En un primer momento creyó que se trataba del familiar que la pasaba a buscar, pero al mirar hacia el vehículo advirtió que era un hombre desconocido.

De acuerdo con el relato del padre, el sujeto comenzó a preguntarle qué hacía allí y la invitó a subir al auto para ir a tomar algo.

El momento quedó registrado en video

En ese momento, la joven decidió filmar la situación con su celular. Primero utilizó la cámara frontal y luego cambió a la cámara trasera para registrar con mayor claridad el rostro del hombre.

Según contó Patta, el individuo incluso abrió la puerta del automóvil y descendió del vehículo, lo que generó aún más preocupación en la joven.

La situación cambió cuando el familiar que debía recogerla llegó al lugar en ese mismo momento. Al advertir la presencia de ese vehículo, el hombre se retiró rápidamente por calle Amaro Galán.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 32°

El padre de la joven confirmó que este lunes por la mañana la familia radicó la denuncia formal en la Comisaría N°32, ubicada en el barrio Viva San Luis.

“Hoy hicimos la denuncia a las nueve de la mañana y contamos al detalle todo lo sucedido”, explicó.

También señaló que hasta el momento no habían tenido contacto previo con el hombre y que no lo habían visto anteriormente en el barrio.

La viralización del video aportó datos sobre el sospechoso

El video grabado por Ángeles comenzó a circular rápidamente en redes sociales y generó una fuerte reacción de la comunidad.

Según relató Marcos Patta, numerosos vecinos se comunicaron con la familia para aportar información.

“Nos han pasado muchos datos, incluso nombre, dirección y datos del vehículo”, afirmó.

Además, algunas mujeres habrían señalado que habrían vivido situaciones similares con el mismo individuo, aunque estos testimonios aún no fueron confirmados oficialmente.

La joven se encuentra contenida por su familia

Respecto al estado de su hija, Patta aseguró que Ángeles se encuentra bien, aunque todavía impactada por lo ocurrido.

“Fue un momento muy feo, muy raro. Gracias a Dios ella tuvo la valentía de filmarlo”, expresó.

El padre también manifestó la angustia e impotencia que sintió como familia, aunque destacó el apoyo recibido por parte de la comunidad.

“La respuesta de la gente ha sido impresionante. La solidaridad de todos nos ayudó mucho”, señaló.

Mientras tanto, la familia evalúa buscar asesoramiento legal para definir los próximos pasos en la causa.

Un hecho que vuelve a poner en debate la seguridad en la vía pública

El caso generó preocupación entre vecinos de Villa Mercedes, especialmente por tratarse de un episodio ocurrido a plena luz del día y en una zona urbana transitada.

Desde distintos sectores recordaron la importancia de realizar las denuncias correspondientes ante situaciones de este tipo, ya que el acoso callejero y las conductas intimidantes pueden constituir delitos según las circunstancias del hecho.

La investigación ahora quedó en manos de las autoridades policiales y judiciales, que deberán determinar la identidad y responsabilidad del hombre que aparece en el video.