Villa Mercedes: hallan una pileta y un colchón que obstruían desagües en la Ribera tras intensas lluvias

Tras las lluvias registradas en Villa Mercedes, donde en menos de una hora cayeron 22 milímetros de agua, personal municipal detectó una situación preocupante en los desagües de la Ribera: elementos de gran tamaño bloqueaban completamente el paso del agua, generando riesgo de inundaciones en la zona.

Según informaron desde el Programa Desagües de la Secretaría de Infraestructura, Obras Públicas y Servicios Urbanos, durante tareas de mantenimiento se encontraron una pileta, un colchón metálico y otros residuos voluminosos dentro de los canales pluviales.

Un problema recurrente en sectores críticos

Uno de los trabajadores municipales, Mariano, explicó que el hallazgo ocurrió en un punto donde históricamente se registran anegamientos:

“Estamos en la parte sur de la Ribera, en una esquina donde siempre se inundan los vecinos. Nos pareció raro cómo bajaba el agua y cuando empezamos a limpiar encontramos estos elementos que no podíamos ni sacar por el peso”.

El operario detalló que los objetos estaban atrapados en un conducto de aproximadamente un metro de diámetro, lo que obligó a desarmarlos dentro del canal para poder retirarlos.

“Tuvimos que atar sogas y tirar entre varios porque se iban a inundar las casas. Son cosas que tiran desde otros lugares y terminan trabando todo acá”, señaló.

Riesgo de inundaciones y múltiples intervenciones

Durante la misma jornada, los equipos municipales también debieron intervenir en otros puntos críticos como Amaro Galán y Eva Perón y en Feliciano Sarmiento, donde se registraban obstrucciones similares.

Además, el trabajador manifestó su preocupación por situaciones reiteradas:

“Hace pocos días sacamos una rama enorme que estaba cortada con un hacha y tirada en el canal. Eso también genera atascos y termina perjudicando a toda la Ribera”.

Llamado a la responsabilidad ciudadana

Desde el municipio remarcaron que arrojar residuos en la vía pública o en desagües no solo es una infracción, sino que tiene consecuencias directas en el sistema pluvial y en la seguridad de los vecinos.

En ese sentido, insistieron en evitar prácticas como sacar bolsas de residuos durante tormentas para que “se las lleve el agua”, una conducta que agrava el problema.

Villa Mercedes, ubicada en la provincia de San Luis, atraviesa episodios de precipitaciones intensas en cortos períodos, lo que exige un correcto funcionamiento de los desagües urbanos para prevenir anegamientos.