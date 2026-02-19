Villa Mercedes: hallaron a Yanina Belén Suárez sana y salva tras cuatro días de búsqueda

Villa Mercedes vivió días de incertidumbre por la desaparición de Yanina Belén Suárez, quien finalmente fue localizada este jueves por la mañana en buen estado de salud. La mujer se encontraba en una vivienda del barrio Estación y manifestó que no regresó a su domicilio por voluntad propia.

La búsqueda había sido impulsada tras la denuncia radicada en la Comisaría 8°, luego de que uno de sus hijos —menor de edad— informara que no sabían nada de su madre desde la madrugada del sábado.

El lunes, uno de los hijos de Suárez se presentó en la Comisaría 8° de Villa Mercedes para informar que su madre no había regresado a su vivienda ubicada en San Cayetano al 100 desde el sábado a las 5:30, cuando la vio salir junto a una amiga.

A partir de esa presentación, la Policía difundió una solicitud de búsqueda de paradero que rápidamente se viralizó en redes sociales, con amplia repercusión en la comunidad.

El joven declaró que su madre no utiliza teléfono celular y que había dejado en la casa su Documento Nacional de Identidad (DNI) y pertenencias personales, lo que dificultaba cualquier forma de contacto.

Entre el lunes y el martes circularon en redes sociales versiones que indicaban que Suárez ya había sido encontrada. Incluso, en una publicación replicada con su foto, una usuaria aseguró ser familiar y afirmó que había aparecido.

Sin embargo, esa información fue desmentida por las autoridades, que continuaron con las tareas investigativas.

En paralelo, vecinos mencionaron que una joven habría llamado diciendo que Suárez estaba con ella y que se encontraba bien. Los investigadores siguieron esa pista, pero el domicilio señalado no existía, lo que sumó confusión al caso.

La mañana de este jueves, efectivos del Departamento de Homicidios junto a personal de la Comisaría 8° lograron ubicar a Suárez en una vivienda situada sobre calle Italia, a pocos metros de Lisandro de la Torre, en el barrio Estación.

Tras constatar que no se encontraba allí bajo coacción y que estaba en buen estado de salud, fue trasladada a sede policial para prestar declaración formal. Solo estuvo acompañada por su madre.

Ante la consulta policial sobre lo sucedido, la mujer manifestó que decidió no regresar a su casa por razones personales.

La fiscal instructora N° 5, Gisela Milstein, quien tenía a su cargo la investigación por averiguación de paradero, se comunicó con el Juzgado de Familia de turno para que intervenga en función de la situación de los hijos menores, quienes permanecieron solos en el domicilio durante la ausencia de su madre.

Con el hallazgo, la mujer dejó de figurar como persona desaparecida, aunque la actuación judicial continuará en el fuero correspondiente.