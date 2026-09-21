Villa Mercedes hizo historia: 84 bateristas tocaron en simultáneo en la Calle Angosta

Villa Mercedes vivió una jornada inédita en el escenario Alfonso y Zavala del Complejo Cultural Calle Angosta, donde 84 bateristas tocaron en simultáneo ante una gran cantidad de público. El espectáculo combinó música en vivo, homenajes y actividades destinadas a toda la familia.

La propuesta, denominada “Bateros a la Calle Angosta”, superó ampliamente la convocatoria prevista inicialmente. Músicos de distintas edades y procedencias compartieron un repertorio compuesto por reconocidas canciones del rock nacional e internacional.

El espectáculo comenzó pasadas las 19 y contó con la participación de cantantes, guitarristas, bajistas y otros músicos invitados, quienes acompañaron el despliegue de las baterías sobre el escenario.

Una iniciativa que creció hasta llegar a la Calle Angosta

El proyecto fue impulsado por los músicos villamercedinos Edgar “Chulo” Medina y Carlos Cappettini, quienes inicialmente habían pensado realizar un encuentro de menor escala.

La propuesta tomó otra dimensión a partir de la participación del productor Jorge Rosales y del acompañamiento de la Municipalidad de Villa Mercedes, que facilitó la infraestructura necesaria para concretar el espectáculo en uno de los espacios culturales más representativos de la ciudad.

La convocatoria reunió a bateristas de Villa Mercedes, la ciudad de San Luis, diferentes localidades del norte provincial y otras regiones del país. Uno de los participantes viajó desde Buenos Aires, mientras que uno de los cantantes, residente en Cancún, aprovechó una visita familiar para incorporarse al encuentro.

Homenajes a referentes de la música

La programación también reservó momentos emotivos para reconocer a músicos vinculados con la batería y la escena artística.

Durante el encuentro fueron homenajeados el docente y baterista local Dante Domínguez y el propio Edgar “Chulo” Medina, en reconocimiento a sus trayectorias y al trabajo realizado en la formación de nuevas generaciones.

El repertorio incluyó además tributos a Martín Carrizo, destacado baterista argentino que acompañó a artistas como Gustavo Cerati y Carlos “Indio” Solari.

Gastronomía, emprendedores y vehículos en exposición

Las puertas del predio abrieron durante la tarde para permitir que vecinos y visitantes recorrieran diferentes propuestas antes del espectáculo central.

La jornada contó con un patio gastronómico, puestos de emprendedores y artesanos y una exhibición de autos y motocicletas, que completaron una actividad cultural pensada para públicos de todas las edades.

El intendente de Villa Mercedes, Maximiliano Frontera, acompañó el encuentro junto a los legisladores Nicolás González Ferro y Adolfo Castro Luna.

La presentación convirtió al histórico predio de la Calle Angosta en una gran plataforma musical y dejó abierta la posibilidad de que el encuentro tenga nuevas ediciones. La cifra finalmente confirmada —84 bateristas tocando al unísono— marcó un acontecimiento sin antecedentes para la escena cultural villamercedina.