Villa Mercedes: imputaron a la joven acusada de incendiar a su pareja y continuará presa

La Justicia de Villa Mercedes imputó este sábado a Luna Agüero Regalado, de 20 años, por el ataque ocurrido en una vivienda del barrio La Ribera, donde presuntamente roció con nafta y prendió fuego a su pareja, Lautaro Rodrigo Britos, de 22 años. La joven continuará detenida mientras avanza la investigación, en tanto la víctima permanece internada en estado delicado y su familia impulsa una cadena de oración por su recuperación.

Durante una audiencia realizada en el Juzgado de Garantía Nº 3, el Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Gisela Milstein, formuló cargos contra la acusada por los delitos de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa e incendio doloso (intencional) en concurso real, dando inicio formal a la investigación penal.

Cómo ocurrió el ataque, según la Fiscalía

De acuerdo con la reconstrucción presentada por la Fiscalía, el hecho ocurrió alrededor de las 23:30 del jueves 30 de julio, en una vivienda ubicada en La Ribera, donde se encontraban la propietaria del inmueble, sus dos hijos y Lautaro Britos.

Según la acusación, Luna Agüero Regalado llegó al domicilio, golpeó la puerta y, una vez que le permitieron ingresar, irrumpió de manera violenta mientras insultaba a los presentes.

La fiscal sostuvo que la joven se dirigió directamente a la habitación principal, donde se encontraba Britos junto a otra mujer, lo roció con nafta y luego hizo lo mismo con el colchón. Posteriormente prendió fuego utilizando un encendedor.

El ataque se habría producido en cuestión de segundos. La víctima quedó envuelta en llamas, logró salir de la vivienda e intentó escapar en bicicleta, aunque cayó pocos metros después, donde fue auxiliado por vecinos.

La víctima permanece internada y la investigación continúa

Tras recibir las primeras asistencias, Lautaro Rodrigo Britos fue trasladado al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes, donde permanece internado con lesiones de extrema gravedad. La fiscal mencionó durante la audiencia un informe médico preliminar que confirma la severidad de las quemaduras sufridas.

La investigación también determinó que la imputada no habría actuado sola, por lo que la Justicia analiza la participación de una segunda persona.

Además, trascendió que, luego del ataque, Agüero Regalado acudió al hospital para ser atendida por quemaduras en una de sus piernas.

Seguirá detenida hasta una nueva audiencia

Durante la audiencia, la imputada declaró ante la jueza Natalia Pereyra Cardini. Explicó que convivía con Britos en una habitación ubicada en la vivienda de sus padres, relató cómo era el vínculo entre ambos y brindó su versión de los hechos.

La defensa solicitó una prórroga de la detención para preparar su teoría del caso, pedido que fue concedido por la magistrada. La próxima audiencia quedó fijada para el 7 de agosto, cuando se definirá la continuidad de su situación procesal.

También pidió que la acusada accediera a la detención domiciliaria, argumentando que se encuentra amamantando a un bebé. Sin embargo, la jueza rechazó esa solicitud.

Por su parte, la Fiscalía anticipó que solicitará la prisión preventiva, al considerar que existen riesgos de fuga, de entorpecimiento de la investigación y de afectación para la víctima y su entorno familiar. Además, sostuvo que la medida resulta indispensable para garantizar el normal desarrollo del proceso judicial.

Finalmente, el Ministerio Público Fiscal informó que, desde la detención, se dispusieron las medidas necesarias para que la imputada pueda amamantar a su hijo fuera del calabozo, bajo custodia policial y cuando sea trasladado por sus familiares.