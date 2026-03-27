Villa Mercedes: imputaron a Rotte por el asesinato de su madre y dictaron prisión preventiva

La Justicia de Villa Mercedes imputó formalmente a Fabricio Rotte como autor del delito de homicidio calificado por el vínculo, en el marco de la causa que investiga la muerte de su madre, una mujer de 69 años, ocurrida el pasado 18 de marzo en una vivienda de calle Ivanowsky.

La medida se concretó este viernes 27 de marzo, durante la audiencia de formulación de cargos, luego de que días atrás el proceso se viera demorado por el estado de salud del acusado. Con esta resolución, el caso avanza en una nueva etapa judicial.

De acuerdo a la investigación llevada adelante por el Departamento de Homicidios de Villa Mercedes, se realizaron múltiples tareas para esclarecer el hecho, entre ellas la inspección de la escena del crimen, análisis de pruebas, perfil criminal, revisión de material fílmico, entrevistas a testigos y evaluaciones psiquiátricas.

A partir de estos elementos, se logró establecer la presunta responsabilidad de Rotte, quien fue imputado formalmente por el delito, uno de los más graves del Código Penal argentino por el vínculo directo entre víctima y victimario.

No obstante, desde la causa se indicó que el acusado podría ser considerado inimputable, en función de su estado de salud mental, una condición que deberá ser determinada mediante los informes médicos correspondientes en el transcurso del proceso.

Como medida cautelar, la Justicia dispuso la prisión preventiva por el plazo de cuatro meses (120 días). En este contexto, el imputado fue trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, donde permanecerá alojado mientras avanza la investigación.

El operativo de traslado y custodia contó con la participación de efectivos del grupo COAR, Comando Radioeléctrico y DRIM de la UROP N° 2, quienes intervinieron para garantizar la seguridad durante el procedimiento.

La causa continúa en etapa investigativa y estará sujeta a la evolución de los informes psiquiátricos, claves para definir la responsabilidad penal del imputado.