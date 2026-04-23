Villa Mercedes: imputaron a un hombre por el homicidio del policía retirado y seguirá detenido

La causa por el crimen de Miguel Ángel Quiroga, el policía federal retirado hallado sin vida en su vivienda de Villa Mercedes, avanzó con un paso clave: este jueves el Ministerio Público Fiscal imputó a Atilio Rodrigo Canciani por el delito de homicidio en ocasión de robo, y la Justicia dispuso que continúe detenido.

Durante la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía Nº 3, el imputado brindó su versión de los hechos antes de que la Fiscalía expusiera su teoría del caso. Según detallaron los fiscales Maximiliano Bazla y Cecilia Framini, el crimen ocurrió el pasado 11 de abril en la vivienda ubicada sobre calle Rafael Cortez.

De acuerdo a la reconstrucción oficial, entre las 12:04 y las 13:27, Canciani habría dado muerte a Quiroga con un arma blanca y luego se habría apoderado de dinero en efectivo, un teléfono celular, una tarjeta de débito y el DNI de la víctima.

La investigación tomó impulso el 17 de abril, cuando el Ministerio Público Fiscal fue notificado del hecho. A partir de allí, el análisis de cámaras de seguridad de un establecimiento educativo ubicado frente al domicilio resultó clave: las imágenes permitieron determinar que la única persona que ingresó el día del hecho y regresó días después fue el imputado, quien era conocido en la zona como “el panadero” y mantenía un vínculo con la víctima.

Otro elemento relevante es que la vivienda no presentaba signos de ingreso forzado, lo que refuerza la hipótesis de que el acusado tenía acceso al lugar. Además, la Fiscalía indicó que la escena habría sido parcialmente limpiada y que el cuerpo fue hallado en la parte posterior del garaje, cubierto con una sábana.

El informe de autopsia estableció que la causa de muerte fue un shock hipovolémico producto de heridas punzantes en la zona del cuello, lo que coincide con la hipótesis del ataque con arma blanca.

En relación a la declaración del imputado, el fiscal sostuvo que la confesión resulta “válida, lógica y coherente con la evidencia recolectada”, por lo que formalizó la imputación y adelantó que solicitará la prisión preventiva.

Por su parte, la Defensoría Oficial en lo Penal Nº 3, representada por las doctoras Cecilia Mithiaux y Noelia Páez, pidió una prórroga de siete días y anticipó que su defendido volverá a declarar. También solicitó la realización de una reconstrucción del hecho y nuevas pericias para profundizar el análisis de lo ocurrido.

La jueza de Garantía Nº 3, Natalia Pereyra Cardini, hizo lugar a la formulación de cargos, otorgó la prórroga de detención hasta el 30 de abril y autorizó una inspección ocular en el lugar del crimen.

La investigación continúa con nuevas medidas probatorias para esclarecer completamente el caso que generó fuerte impacto en la comunidad de Villa Mercedes.