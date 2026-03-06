Villa Mercedes: imputaron a una contadora por presunta estafa tras retirar un plazo fijo luego del fallecimiento del titular

VILLA MERCEDES. La Justicia de San Luis imputó provisoriamente a Verónica Noemí Lepore, contadora, como presunta autora del delito de estafa, en una causa que investiga el retiro de dinero de un plazo fijo perteneciente a un hombre fallecido.

La decisión fue adoptada este viernes por el Juzgado de Garantía Nº 2, a cargo del Dr. Matías Farinazzo Tempestini, que dio inicio a la etapa de investigación penal preparatoria. Durante esta instancia se formaliza la formulación de cargos, mediante la cual se notifica al imputado que está siendo investigado por la presunta comisión de un delito.

La investigación por el retiro del dinero

Según el relato presentado por Fiscalía, Lepore mantenía una relación profesional y de confianza con el hombre, a quien brindaba servicios contables. En ese marco, en noviembre de 2021 ambos habrían constituido un plazo fijo en una entidad bancaria.

De acuerdo con la investigación, días después del fallecimiento del titular, ocurrido en diciembre de 2022, la imputada habría retirado el dinero depositado en esa cuenta.

La denuncia fue radicada por un primo del hombre fallecido, quien afirmó conocer la existencia del plazo fijo y advirtió irregularidades en el manejo de los fondos.

Para el Ministerio Público Fiscal, la mujer habría logrado, mediante un ardid, convertirse en cotitular del plazo fijo, lo que le permitió acceder al dinero.

Qué se discute en la causa

Durante la audiencia, el juez también resolvió rechazar un pedido de medida cautelar solicitado por la querella, que pretendía el levantamiento del secreto bancario. Asimismo, desestimó un planteo preliminar de la defensa que buscaba oponerse a la formulación de cargos.

En el proceso intervienen el Dr. Maximiliano Bazla Cassina en representación del Ministerio Público Fiscal, el Dr. Santiago Candreva por la querella, y los abogados Jorge Ramallo y Gastón Irasoqui por la defensa.

Qué dijo la querella

En diálogo exclusivo con Villa Mercedes Info, el abogado querellante Dr. Santiago Candreva explicó que la causa se encuentra en una etapa inicial y pidió prudencia respecto de las conclusiones.

“Hay varios interrogantes sobre cómo se sucedieron los hechos y la proximidad entre el retiro del dinero y el fallecimiento del titular”, señaló el letrado.

Según detalló, el banco informó que el origen de los fondos del plazo fijo correspondía al fallecido, identificado como Bruno, y que la investigación busca determinar por qué se modificó o compartió la titularidad de la cuenta con la imputada.

El abogado indicó además que el monto en cuestión rondaría los 22 mil dólares.

“Lo que nosotros ponemos en tela de juicio es el accionar posterior al conocimiento del fallecimiento”, explicó Candreva, quien representa a uno de los familiares que también actúa en nombre de otros herederos.

Cómo sigue la causa

Tras la formulación de cargos, la causa ingresará ahora en la fase de producción de pruebas, donde la fiscalía, la querella y la defensa presentarán elementos para esclarecer lo ocurrido.

En función de los resultados de esa etapa, la Justicia deberá determinar si corresponde avanzar hacia un eventual procesamiento o archivar la investigación.