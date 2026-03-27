Villa Mercedes: imputaron a una mujer por estafa en la compra de un camión con cheques sin fondos

La Justicia de Villa Mercedes imputó a Marta Alicia Pérez por el delito de estafa, tras una denuncia vinculada a la compra de un camión con acoplado abonado mediante cheques sin fondos. El caso se tramita en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, que no descarta ampliar los cargos en el avance de la investigación.

La audiencia de formulación de cargos se realizó este viernes en el Juzgado de Garantía Nº 2, donde se resolvió imputar provisoriamente a la mujer en los términos del artículo 172 del Código Penal Argentino.

Según expuso el fiscal Maximiliano Bazla Cassina, los hechos se remontan al 26 de marzo de 2022, cuando la imputada adquirió un camión con acoplado mediante la entrega de cheques como forma de pago. Sin embargo, al momento de ser cobrados, parte de esos valores carecía de fondos, mientras que otros fueron denunciados como extraviados, lo que derivó en órdenes de no pago emitidas por la entidad bancaria.

Desde Fiscalía sostuvieron que existió un ardid con el objetivo de impedir que el vendedor pudiera percibir el dinero acordado, configurando así una maniobra fraudulenta.

Procesos civiles y posible ampliación de cargos

El denunciante inició posteriormente acciones civiles por cobro de pesos y vía juicio ejecutivo, en cuyo marco se dispuso el embargo del vehículo. No obstante, el 2 de agosto de 2023, la imputada se presentó en concurso preventivo, lo que, según la acusación, podría haber sido parte de una estrategia para obtener un beneficio económico indebido.

En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal adelantó que evalúa ampliar la imputación para incluir delitos como estafa procesal y concurso fraudulento.

Posturas de las partes

La Querella, representada por los abogados Federico Masini y Leonardo Céspedes, acompañó la acusación fiscal y remarcó que el concurso preventivo fue iniciado con posterioridad a los hechos denunciados.

Por su parte, la Defensa, a cargo del abogado Fabián Pelanda, sostuvo que no existió estafa y aseguró que su representada “no debe un solo peso”. Además, cuestionó la medida de embargo sobre el camión, calificándola como excesiva, y solicitó su levantamiento.

Resolución judicial

Tras escuchar a las partes, el juez Matías Farinazzo Tempestini tuvo por formulados los cargos provisorios por estafa. Asimismo, hizo lugar al planteo de la Defensa y dispuso el levantamiento del embargo del vehículo, considerando la vigencia de una inhibición general de bienes en el marco del concurso que tramita en el fuero civil.

La audiencia contó también con la intervención de la secretaria Soledad Fernández.