Villa Mercedes: imputaron al conductor que atropelló a una motociclista, huyó y le provocó la amputación de una pierna

En los Tribunales de Villa Mercedes, la Justicia formuló cargos contra el conductor señalado como responsable de un siniestro vial que dejó a una mujer con una grave secuela irreversible. El hecho ocurrió en febrero y generó fuerte impacto por la gravedad de las lesiones sufridas por la víctima.

El Ministerio Público Fiscal imputó a Claudio Cacace como presunto autor del delito de lesiones culposas gravísimas agravadas por darse a la fuga, tras embestir a Yesica Vanina Godoy, de 41 años, quien circulaba en motocicleta.

Audiencia y resolución judicial

La audiencia se desarrolló este jueves ante el juez de Garantía N° 1, Alfredo Cuello, quien resolvió hacer lugar a la formulación de cargos y rechazó el planteo de nulidad presentado por la defensa.

El fiscal Marcelo Palacios explicó que la identificación del imputado y del vehículo se logró por vías independientes, sin que existiera un interrogatorio directo sobre el hecho o las lesiones. Además, indicó que el acusado se presentó voluntariamente junto a su abogado.

Por su parte, la querella, representada por Carlos Reif, adhirió a la postura fiscal. En tanto, la defensa, a cargo de Bautista Rivadera, cuestionó el procedimiento policial al sostener que se habría vulnerado el principio de no autoincriminación.

Sin medidas de coerción

En cuanto a las medidas de coerción, la fiscalía solicitó que el imputado firme periódicamente durante cuatro meses, pedido que también fue respaldado por la querella. Sin embargo, el magistrado no hizo lugar a esta solicitud, por lo que el acusado continuará en libertad mientras se desarrolla la investigación.

La causa seguirá en etapa investigativa, con la posibilidad de ser elevada a juicio en una instancia posterior.

Cómo fue el hecho

El siniestro ocurrió el 24 de febrero en Villa Mercedes, en la intersección de calles Ardiles y General Paz. Según la reconstrucción, la motociclista circulaba de sur a norte cuando fue impactada por un automóvil Peugeot que avanzaba de oeste a este.

Tras la colisión, el conductor se dio a la fuga, dejando a la víctima gravemente herida en el lugar.

Al día siguiente, el sospechoso fue localizado por la Policía y admitió su participación en el hecho. Aunque se le secuestró el vehículo para pericias, no fue detenido.

Consecuencias irreversibles

Como consecuencia del impacto, Yesica Vanina Godoy sufrió lesiones de extrema gravedad. Fue trasladada al Hospital “Ramón Carrillo” en la ciudad de San Luis, donde los profesionales debieron amputarle parte de su pierna izquierda debido a una lesión severa en el pie.

El caso generó conmoción por la magnitud de las secuelas y vuelve a poner en foco la problemática de los siniestros viales y la responsabilidad de los conductores.