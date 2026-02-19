Villa Mercedes inaugura el Patio de Contenedores en la ZAL y fortalece su perfil logístico en el corredor bioceánico

Este jueves quedará formalmente inaugurado el Patio de Contenedores de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Villa Mercedes, en un acto que se desarrollará a las 18:30 en el centro logístico local. La actividad será encabezada por el gobernador Claudio Poggi y contará con la participación de la empresa BGL (Grupo Broom).

Durante la ceremonia se firmará el decreto de homologación del contrato suscripto con la firma privada, que asumirá como operador logístico del nuevo espacio. Además, el proyecto será declarado de interés público provincial.

El director de Comercio Exterior, Federico Farini, explicó que la empresa formalizará su vínculo institucional con la Provincia en el marco de un plan estratégico orientado a consolidar a San Luis como el centro logístico más eficiente del corredor bioceánico central.

La Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Villa Mercedes concentra servicios estratégicos como aduana, consolidado y desconsolidado de cargas y manipulación de mercadería. Según destacó Farini, se trata de una de las infraestructuras más relevantes del interior del país.

Sin embargo, el crecimiento de la actividad exportadora planteaba un desafío pendiente: contar con un patio de contenedores propio.

El nuevo espacio comprende dos hectáreas de hormigón de alto tránsito destinadas al depósito de contenedores utilizados en operaciones de importación y exportación. Esta infraestructura permitirá optimizar tiempos y reducir costos operativos para las empresas radicadas en la provincia.

Uno de los principales beneficios será la eliminación del costo asociado a la “carga improductiva”, es decir, el traslado de contenedores vacíos desde el puerto hasta la planta. Ese gasto, que actualmente supera los mil dólares por operación, impacta directamente en la estructura de costos de las firmas exportadoras.

Con el nuevo esquema operativo junto a Broom Logistics y la Secretaría de Actividades Logísticas, los contenedores estarán disponibles en planta, evitando ese traslado adicional.

Otro avance relevante será la incorporación del servicio de limpieza y acondicionamiento de contenedores, especialmente para cargas IMO o productos peligrosos. Actualmente, estos deben regresar a puerto para su higienización antes de ser reutilizados, lo que implica nuevos fletes y mayores costos.

Con la implementación local de ese servicio, las empresas evitarán traslados innecesarios y optimizarán su logística.

El Gobierno de San Luis apuesta a fortalecer el perfil exportador provincial, mejorar la competitividad y generar mayor dinamismo productivo. La reducción de costos logísticos, sostienen desde el Ejecutivo, permite redireccionar recursos hacia inversión, producción y generación de empleo.

Con esta puesta en marcha, Villa Mercedes consolida su rol como nodo estratégico dentro del corredor bioceánico central y profundiza su proyección como plataforma logística del interior argentino.