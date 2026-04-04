Villa Mercedes: inaugura “Palacio del Fiambre”, una propuesta gourmet que busca redefinir la experiencia gastronómica local

La ciudad de Villa Mercedes suma una nueva opción gastronómica con la inauguración oficial de “Palacio del Fiambre”, un emprendimiento que apunta a posicionarse dentro del segmento gourmet con una propuesta innovadora y de alta calidad.

🥂 Llega una nueva experiencia gourmet a Villa Mercedes Este sábado se inaugura PALACIO del Fiambre, una propuesta que promete elevar el nivel gastronómico de la ciudad 🍷🧀 📍 Sabores de autor, detalles únicos y una noche especial para descubrir algo distinto ¿Te lo vas a perder? 👀🔥 #VillaMercedes #Gourmet #SaboresDeAutor #Inauguración #Gastronomía #ExperienciaGourmet #ActualidadVMI #VMIRadio881 #VillaMercedesInfo

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El evento de apertura se realizará este sábado 4 de abril a las 20:00 horas, en la intersección de León Guillet y Presidente Perón, donde se presentará oficialmente este nuevo espacio que promete ofrecer una experiencia distinta para los amantes de los sabores intensos y elaborados.

Según se informó, “Palacio del Fiambre” se define como una propuesta de “sabores de autor”, orientada a redefinir el concepto tradicional de fiambres y productos gourmet en la ciudad. La iniciativa busca combinar calidad, presentación y una experiencia integral pensada para el disfrute.

El lanzamiento incluirá una velada especial en la que los asistentes podrán conocer la propuesta del lugar, en un ambiente diseñado para destacar los detalles, la estética y la selección de productos.

Este tipo de emprendimientos se enmarca en una tendencia creciente en ciudades del interior del país, donde el rubro gastronómico continúa diversificándose con propuestas más especializadas y orientadas a públicos exigentes.

Con esta apertura, Villa Mercedes suma una nueva alternativa dentro de su circuito gastronómico, apostando a la innovación y al desarrollo de experiencias culinarias diferenciales.