Villa Mercedes: inauguraron el nuevo edificio del CAPS “12 de Octubre” en barrio Güemes

VILLA MERCEDES. Este jueves quedó inaugurado el nuevo edificio del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “12 de Octubre”, ubicado en la intersección de 9 de Julio y 1° de Mayo, en el barrio Güemes. El acto fue encabezado por el gobernador Claudio Poggi y contó con la participación del intendente Maximiliano Frontera, autoridades provinciales y municipales, trabajadores de la salud y vecinos de la zona.

La obra forma parte del plan de fortalecimiento de la infraestructura sanitaria en la provincia y busca mejorar las condiciones edilicias y ampliar la capacidad de atención en uno de los barrios más populosos de la ciudad.

Durante su discurso, Poggi remarcó el estado en el que encontraron el sistema sanitario provincial al inicio de la gestión y señaló que, salvo el hospital “Carrillo”, “la mayoría de los edificios de salud estaban en muy mal estado”. También recordó los daños sufridos por el Policlínico regional tras la tormenta de principios de 2023 y aseguró que se trabaja para su recuperación integral.

“El trabajador tiene que trabajar cómodo y el servicio de salud tiene que estar cerca del vecino”, sostuvo el mandatario, al destacar el rol de los CAPS como “la primera trinchera del barrio” dentro del sistema público.

Una infraestructura renovada y ampliada

El director de Infraestructura Sanitaria, Alejandro Vrbos, explicó que el proyecto implicó la demolición total de los 165 metros cuadrados originales debido a limitaciones estructurales y funcionales.

En un plazo de 240 días se construyó un nuevo edificio de 198 metros cuadrados, con una reorganización integral de los espacios para optimizar la atención.

El nuevo CAPS cuenta con:

Tres consultorios generales

Un consultorio odontológico

Enfermería

Vacunatorio

Farmacia

Sala de espera

Áreas administrativas y depósitos

Sanitarios y patios internos

Un centro clave para el barrio

La directora del establecimiento, Florencia Leiva, expresó su emoción durante la inauguración y calificó la jornada como “un momento histórico” para el equipo de salud y la comunidad.

Actualmente, el CAPS atiende a unas 7.700 personas, cifra que continúa en crecimiento. Entre los servicios que se brindan se encuentran Obstetricia, Nutrición, Psicología, Medicina General, Enfermería y Odontología, este último incorporado recientemente tras años de demanda vecinal.

La actividad concluyó con el descubrimiento de una placa conmemorativa y la bendición del edificio por parte del padre Gabriel Pateto, de la parroquia Santa Rita. Luego, las autoridades recorrieron las nuevas instalaciones.

Con esta inauguración, el Gobierno provincial refuerza la estrategia de descentralizar la atención sanitaria y consolidar la red de salud primaria en los barrios de Villa Mercedes.