Villa Mercedes: inauguraron el nuevo edificio integral de la Comisaría 8ª con una inversión de $640 millones

El gobernador Claudio Poggi inauguró este jueves las nuevas instalaciones de la Comisaría 8ª de Villa Mercedes, ubicada en el predio de la Costanera Río Quinto. El edificio demandó una inversión superior a los $640 millones y también albergará a la División Canes y al Comando Radioeléctrico.

La inauguración se realizó luego de la entrega de los decretos de ascenso a 94 efectivos de la Policía de San Luis, en el marco de una jornada vinculada al fortalecimiento y jerarquización de la fuerza de seguridad provincial.

Una nueva infraestructura para la Policía

Durante el acto, Claudio Poggi destacó la importancia de mejorar las condiciones edilicias en las que trabajan los efectivos policiales y señaló que distintos destacamentos de la provincia presentaban un marcado deterioro.

“Estaban muy venidos abajo”, sostuvo el mandatario, quien consideró que contar con espacios adecuados también contribuye a fortalecer la confianza de los vecinos que concurren a realizar denuncias.

En ese sentido, remarcó que un edificio deteriorado, con problemas de humedad o infraestructura, también afecta la percepción que la comunidad tiene sobre la institución policial.

El Gobernador señaló además que el plan de fortalecimiento de la fuerza incluyó equipamiento, movilidad, indumentaria y nuevos sistemas de comunicación, como parte de una política de respaldo institucional.

La Comisaría 8ª funcionaba en una antigua bóveda

La ministra de Seguridad, Nancy Sosa, puso el foco en las condiciones en las que históricamente trabajaron los integrantes de la Comisaría 8ª.

“Los efectivos policiales desde siempre” trabajaron “en la bóveda de un ex banco”, afirmó durante su discurso.

Sosa sostuvo que al momento de evaluar el funcionamiento de la seguridad pública también deben contemplarse las condiciones laborales del personal, sus posibilidades de movilidad, los ascensos y los espacios donde desarrolla sus tareas.

La funcionaria destacó que el nuevo edificio cuenta con mobiliario y tecnología, y planteó que los efectivos deben disponer de los recursos necesarios para desarrollar su trabajo y brindar una adecuada atención a los vecinos.

Más motos, patrulleros y comisarías renovadas

Durante su intervención, la ministra también detalló parte de las inversiones realizadas en materia de seguridad en Villa Mercedes.

Según informó, al comienzo de la actual gestión había siete motos operativas, mientras que actualmente la ciudad cuenta con 47 motocicletas en funcionamiento.

Además, mencionó la incorporación de 25 patrulleros cero kilómetro y la recuperación de 20 camionetas que se encontraban fuera de servicio y con problemas mecánicos.

El plan de infraestructura también incluyó la puesta en valor de las comisarías 10ª, 11ª, 30ª y 31ª, además de la construcción del Cuerpo Vial Nº 2, en la zona universitaria.

Sosa afirmó que la política de seguridad debe combinar la respuesta a las urgencias cotidianas con una planificación estratégica a largo plazo.

Cómo es el nuevo edificio

La directora de Infraestructura en Seguridad, Leila Vega, brindó los detalles técnicos de la obra.

El edificio cuenta con 255 metros cuadrados cubiertos y fue construido mediante un sistema tradicional, con criterios orientados a garantizar solidez, durabilidad y facilitar el mantenimiento.

La distribución separa los espacios destinados a la atención del público de los sectores de uso exclusivo del personal policial.

El área pública dispone de mesa de entradas, sanitarios y seis oficinas administrativas. En el sector privado se encuentran una cocina-comedor y dormitorios masculinos y femeninos, cada uno con sus respectivos sanitarios.

El sector destinado a las celdas posee un acceso independiente, de acuerdo con los protocolos de seguridad vigentes.

Ocho caniles y espacio para el Comando Radioeléctrico

El nuevo complejo incorpora además infraestructura específica para la División Canes y el Comando Radioeléctrico.

La obra contempla ocho caniles, diseñados para garantizar condiciones adecuadas de sanidad y habitabilidad para los animales.

También se construyeron cocheras semicubiertas, se cercó completamente el predio y se incorporaron los accesos vehiculares correspondientes.

Vega definió la obra como una incorporación que va más allá de la infraestructura edilicia: “Hoy se inaugura una obra, pero también se incorpora una herramienta para la Policía de la provincia”.

Con la puesta en funcionamiento del nuevo edificio integral, Villa Mercedes suma un espacio destinado a concentrar y fortalecer las tareas de la Comisaría 8ª, la División Canes y el Comando Radioeléctrico, con mejores condiciones laborales para los efectivos y un ámbito renovado para la atención de los vecinos.