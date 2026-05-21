Villa Mercedes: inauguraron la remodelación integral del CAPS “Dr. Tallaferro” en el barrio El Criollo

Con una inversión oficial cercana a los 364 millones de pesos, el Gobierno de San Luis inauguró este jueves la remodelación integral del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Dr. Enrique Tallaferro”, ubicado en el barrio El Criollo de Villa Mercedes.

La obra incluyó la puesta en valor, ampliación y modernización total del edificio, que ahora posee dos plantas y nuevos espacios destinados tanto a la atención médica como al personal de salud. El acto fue encabezado por el gobernador Claudio Poggi, acompañado por el intendente Maximiliano Frontera y la ministra de Salud Teresa Nigra.

En su discurso, Poggi destacó el rol del sistema público sanitario frente al contexto actual y valoró el trabajo del personal de salud.

“Los CAPS son la primera trinchera de atención para el vecino. Quien llega a un centro asistencial viene buscando ayuda y contención”, expresó el mandatario provincial.

Además, remarcó que su gestión mantiene una fuerte inversión en infraestructura sanitaria en Villa Mercedes, incluyendo las obras de reconstrucción y modernización del Policlínico Regional, cuyo objetivo es finalizar durante el próximo año.

Un edificio renovado tras décadas de deterioro

La obra se desarrolló sobre una estructura con más de 60 años de antigüedad y que, según explicaron las autoridades, presentaba importantes problemas edilicios, filtraciones, instalaciones obsoletas y dificultades estructurales.

La subdirectora de Obras de Arquitectura, Claudia Pagano, explicó que se respetó la estructura original para garantizar estabilidad y funcionalidad, mientras se avanzó en una ampliación que duplicó la superficie existente.

El presupuesto oficial de la intervención fue de $363.826.058,12 y el plazo de ejecución establecido fue de 240 días corridos.

Entre las tareas realizadas se incluyeron:

Renovación completa de instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas.

Nuevos sistemas de climatización.

Incorporación de grupo electrógeno.

Reparación de pisos y paredes.

Redistribución integral de espacios internos.

Construcción de nuevos consultorios.

Creación de un área social para el personal en planta alta.

Durante el período de obras, la atención sanitaria fue trasladada a la Escuela N°371 Juan Bautista Alberdi.

El CAPS atiende a una comunidad de más de 8.500 habitantes

La directora del CAPS, Dina Barisoni, celebró la concreción de un proyecto largamente esperado por el equipo sanitario y los vecinos del sector.

“Tenemos una comunidad de 8.500 habitantes y hemos atendido a lo largo de un año a 17 mil pacientes. Este lugar no solo recibe enfermos, sino que también brinda contención social”, señaló.

El renovado centro de salud contará con servicios de:

Medicina general

Pediatría

Obstetricia

Psicología

Nutrición

Odontología

Oftalmología

Kinesiología

Enfermería

Fonoaudiología

Servicio social

Farmacia

Vacunatorio

Por su parte, la ministra Teresa Nigra subrayó la importancia de los CAPS como puerta de entrada al sistema sanitario y destacó que muchas personas recurren a estos espacios no solo por cuestiones médicas, sino también sociales y administrativas.

La funcionaria también agradeció a la comunidad educativa de la escuela que alojó provisoriamente los servicios durante el proceso de refacción y entregó un reconocimiento especial al director Miguel Palacios.

Fotos: Nahuel Snachez