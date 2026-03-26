Villa Mercedes: inauguraron nuevas cuadras de pavimento en la zona oeste de la ciudad

La ciudad de Villa Mercedes sumó nuevas cuadras de pavimento en la zona oeste, en el marco de un plan de infraestructura impulsado por el Gobierno de San Luis para optimizar la transitabilidad urbana y acompañar el crecimiento de los barrios.

Villa Mercedes Se inauguraron nuevas cuadras de pavimento en la zona oeste, mejorando la circulación y la calidad de vida de los vecinos 🙌 🛣️ Más conectividad, menos barro y mejores condiciones para transitar todos los días. #VillaMercedes #SanLuis #ObraPública #Infraestructura #ActualidadVMI #VMIRadio881 #VillaMercedesInfo

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La inauguración incluyó la habilitación formal de tramos recientemente asfaltados que permitirán una mejor circulación vehicular y peatonal, especialmente en sectores que históricamente presentaban dificultades en días de lluvia o con alto tránsito.

Durante el acto, autoridades provinciales destacaron que estas intervenciones forman parte de una política sostenida de obras públicas orientadas a reducir desigualdades urbanas, facilitando el acceso a servicios y mejorando la conectividad entre distintos puntos de la ciudad.

Además del impacto en la movilidad, el pavimento contribuye a mejorar las condiciones sanitarias y ambientales, ya que disminuye la acumulación de polvo y barro, beneficiando directamente a los vecinos de la zona.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que el plan continuará en otros sectores de Villa Mercedes, con el objetivo de ampliar la red vial y acompañar el desarrollo urbano en crecimiento.

Este tipo de obras se enmarca en una estrategia integral que incluye no solo pavimentación, sino también mejoras en iluminación, desagües y espacios públicos, consolidando la infraestructura barrial.