Villa Mercedes inauguró el patio de contenedores en la ZAL con una inversión de US$ 2 millones

Villa Mercedes dio un paso estratégico en materia logística con la inauguración del patio de contenedores en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), tras la firma del decreto que oficializa al Grupo Broom Logistic como operador del servicio.

El acuerdo, impulsado por el gobernador Claudio Poggi, contempla una inversión privada de 2 millones de dólares destinada a la incorporación de tecnología de última generación, generación de empleo local y mejora en la competitividad exportadora.

Un nuevo esquema de gestión público-privada

La iniciativa se enmarca en la política de articulación entre el sector público y privado promovida por la actual gestión provincial. El decreto firmado homologa el contrato que formaliza al Grupo Broom Logistic como responsable de la operación y modernización del servicio de contenedores en la ZAL, proyecto que fue declarado de interés público provincial.

Según se informó oficialmente, la inversión permitirá optimizar procesos, eliminar costos críticos en las exportaciones y posicionar a San Luis como un nodo logístico estratégico dentro del corredor oceánico central.

Durante el acto, Claudio Poggi sostuvo que la puesta en funcionamiento del complejo representa “un salto” en la jerarquización de los servicios logísticos en la provincia. Señaló además que para generar empleo privado es fundamental ofrecer condiciones que conviertan a San Luis en un destino atractivo para la inversión.

Impacto productivo y proyección internacional

El secretario de Actividades Logísticas, Luis Pestchanker, destacó la articulación lograda entre el Estado y el sector privado, subrayando que la iniciativa permitirá una mayor inserción internacional de la producción puntana.

Desde el Gobierno provincial anticiparon que el nuevo esquema favorecerá:

Mayor volumen de exportaciones realizadas directamente desde San Luis .

Incremento en el ingreso de materias primas.

Crecimiento del movimiento productivo y logístico.

Generación de empleo y nuevas asociaciones empresariales.

Una empresa con trayectoria centenaria

El CEO del Grupo Broom Logistic, Andrés Núñez Sorensen, calificó la jornada como “significativa” para la empresa y para la provincia. La firma, de origen chileno y con sede en Valparaíso, cuenta con 105 años de trayectoria en el sector naviero y logístico.

Núñez Sorensen explicó que la compañía es de carácter familiar y transita actualmente su tercera generación de conducción, con la cuarta ya incorporada al directorio. Destacó que la ubicación geográfica de San Luis —en el centro del país y en una zona productiva estratégica— la convierte en un punto clave para el desarrollo de un nodo logístico eficiente.

Villa Mercedes como nodo multimodal

Con esta alianza, la Provincia busca consolidar a Villa Mercedes como un centro de servicios multimodales avanzado en la región, alineando sus procedimientos con estándares internacionales y puertos de alta eficiencia.

El nuevo patio de contenedores en la ZAL representa así una herramienta estratégica para fortalecer la competitividad de las empresas locales y ampliar la proyección exportadora de San Luis en los mercados globales.