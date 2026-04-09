Villa Mercedes inauguró una cancha de césped sintético en homenaje a Otilio “Atilio” Pallero

La ciudad de Villa Mercedes sumó una nueva infraestructura deportiva con la inauguración de una cancha de fútbol de césped sintético en el Palacio de los Deportes “José María Gatica”, que llevará el nombre de Otilio “Atilio” Pallero, una figura emblemática del deporte y la salud pública local.

El acto fue encabezado por el gobernador Claudio Poggi junto al intendente Maximiliano Frontera, y contó con la presencia de familiares, dirigentes deportivos, instituciones y vecinos que acompañaron el homenaje.

Durante la ceremonia, se vivieron momentos de profunda emoción. Marcelo Pallero, hijo del homenajeado, agradeció el reconocimiento y destacó el legado de su padre: “Es una emoción muy grande para toda la familia. Mi viejo no está, pero sigue en la mente y en el corazón de todos”.

Por su parte, el dirigente y profesor de educación física Silvio Leyría recordó con afecto su vínculo con Pallero, resaltando su calidez humana y su rol como referente para generaciones de deportistas. “Todos conocimos sus manos mágicas”, expresó, en alusión tanto a su trabajo como masajista como a su capacidad de acompañar y contener.

Tras la firma del decreto que oficializó el nombre de la cancha, el intendente Frontera subrayó la importancia de la inversión en infraestructura deportiva. Señaló que estos espacios representan herramientas clave para la inclusión social y el desarrollo comunitario. Además, definió a Pallero como “un gran padre, un gran marido y un gran amigo”, y destacó su rol como cofundador del primer Ministerio de Deportes del país.

En la misma línea, el gobernador Poggi puso en valor el aporte institucional de Pallero, especialmente en la promoción de los Juegos Intercolegiales y el desarrollo de políticas deportivas en la provincia. “Era una persona con armonía, paciencia y paz en el vínculo con las instituciones”, afirmó, y sintetizó su legado en una frase: “Buena persona”.

La obra fue ejecutada por el municipio, mientras que el césped sintético fue aportado por el Gobierno provincial. La nueva cancha se integra a otros espacios deportivos y de rehabilitación de la zona, consolidando un polo destinado a fomentar la actividad física, la inclusión y la participación comunitaria en Villa Mercedes.